Otra avería deja a 427 pasajeros encerrados en un tren 3 horas, a 40 grados y sin aire acondicionado

"¡Vaya vergüenza de la Renfe! ¡Vaya Vergüenza de país!", exclamaba una de las pasajeras del tren Alvia que se averió este domingo por la mañana a la altura de la localidad cordobesa de Almodóvar del Río y que cubría el recorrido entre Madrid y Cádiz.

En total 427 pasajeros desesperados dentro de un tren y bajo un sol de justicia sin que funcionara el aire acondicionado. Casi tres horas estuvieron dentro del tren hasta que pudieron ser trasbordados a otro tren a través de pasarelas.

La avería obligó a detener el tren a las 9:42 de la mañana a la altura de Almodóvar del Río y el trasbordo no comenzó hasta las 12:30. Los pasajeros pudieron reanudar su viaje a las 14:05 cuando la operativa de trasbordo terminó.

Dentro del convoy el nerviosismo fue extremo. Ancianos y niños pequeños pasaron momentos complicados, ante las elevadas temperaturas que se vivieron dentro de los vagones. Según RENFE la incidencia "técnica" se produjo en el propio tren y no en las vías. Y aunque una de las vías quedó inutilizada por el convoy averiado, el tráfico de larga distancia de alta velocidad y Avant pudo continuar por la otra vía, con retrasos medios de 15 minutos, según Renfe.

Dentro del convoy, muchos de los pasajeros, desesperados por la situación, se acordaron del ministro de Transportes Óscar Puente, que, tal y como reflejan sus redes sociales, había estado disfrutando de la pirotecnia en la alicantina localidad de Altea, pocas horas antes de que se produjera el accidente.

Mediterráneo puro. Altea. Castell de l'Olla. pic.twitter.com/1902Zda2DB — Oscar Puente (@oscar_puente_) August 9, 2025

Una avería, la producida a la altura de Almodóvar del Río, que se suma a una catarata de retrasos, averías y problemas que evidencian un fuerte deterioro de nuestra red ferroviaria y unos días después de que el Gobierno colgara unos provocadores carteles en las estaciones de Atocha y Chamartín para agradecer la paciencia de los usuarios "por las mejoras", reza el cartel.

Y es que este mismo fin de semana Renfe ha tenido que establecer lanzaderas por autobús para mantener el servicio de trenes después de que se mantenga un corte de vías entre Ávila y Madrid debido a un incendio próximo a la vía que se originó en la tarde del viernes y que ha afectado ya a varios servicios de Media Distancia con cerca de 760 viajeros perjudicados.

Tampoco se puede acceder por carretera a las estaciones intermedias entre Ávila y El Escorial, por lo que se recomienda a los viajeros buscar medios alternativos, según ha informado Renfe en un comunicado.

Cabe recordar que Adif suspendió la circulación de trenes entre Santa María Alameda (Madrid) y Las Navas (Ávila), debido a un incendio próximo a la vía, según ha informado el gestor público de la infraestructura ferroviaria. Desde las 17.23 horas del viernes se encuentra suspendida la circulación a petición de Bomberos en este tramo, y a las 17.30 horas se ha cortado también la tensión entre Herradón La Cañada y Zarzalejo.

Ante este aparente caos ferroviario, Renfe insiste en que se están llevando a cabo importantes esfuerzos en coordinación y en colaboración con Adif y los cuerpos de seguridad, para minimizar el impacto de esta situación y restablecer los distintos servicio que sufren incidencias lo antes posible.