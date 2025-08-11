Javier Ruiz y Jesús Cintora disparan su presupuesto y ya nos cuestan 12,5 millones

El pasado 21 de abril se estrenó en TVE el programa "Mañaneros 360" presentado por Javier Ruiu presupuesto y ya nos cuestan 12,5 millones hasta junioz, el conocido presentador y periodista que se ha hecho un hueco en las mañanas de la televisión pública. Si por algo destaca este programa, y en particular este periodista, es por tener una agenda ideológica totalmente indistinguible de la del PSOE, donde trata de evitar todos aquellos temas que comprometen a Pedro Sánchez mientras rellena su programa con horas y horas de fiscalizar a la oposición.

La llegada de Javier Ruiz a TVE al igual que sucede con la otra gran apuesta de la televisión pública para cubrir toda la franja de mañana hasta el mediodía, Jesús Cintora, coincide con el estallido de la guerra en Prisa con su presidente Joseph Oughourlian malogrando la gran apuesta de Miguel Ángel Contreras para poner en marcha un nuevo canal de televisión que en el entorno de Prisa se le conocía como "Tele Pedro", ya que tenía una vocación propagandística clara a favor de las tesis que defiende cada día el presidente del Gobierno.

Pues bien, coincidencia o no, tras esto Televisión Española fichaba a Ruiz y Cintora con dos programas muy similares: un magacine con un fuerte sesgo informativo y otro informativo pero más desenfadado, hablamos de Malas Lenguas y Mañaneros. Unos espacios cuyos presupuestos han sido generosamente regados por el ente público.

Si el Terrat de Buenafuente se proclamaba entre enero y junio de 2025 con la contratación más cara de la cadena alcanzando los 9 millones de euros, entre Ruiz y Cintora suman 12 millones y medio (6.303.373 euros para The Big Bang Media que produce Malas Lenguas y 6.235.963 euros para La Cometa TV, que produce el Mañaneros de Ruiz).

Teniendo en cuenta que ambos programas arrancaron a finales de abril, y que el presupuesto publicado por Transparencia de TVE comprende el periodo entre enero y junio, podríamos conjeturar que los más de 6 millones de los que disfruta cada espacio, iría a cubrir el presupuesto de los programas durante apenas 2 meses (mayo y junio). Queda pendiente conocer el reparto presupuestario que aprueba el ente público para la segunda mitad del año, pero a este ritmo amenazan con dar el sorpasso presupuestario a Broncano (28 millones para dos temporadas).

De esta manera la parrilla de la televisión pública tiene a Silvia Intxaurrondo desde las 8:30 de la mañana y hasta las 10:30 que coge el testigo Javier Ruiz con Mañaneros 360 hasta las 14:00, cuando entra el informativo territorial. Después continúa Ruiz hasta las 15:00 horas. De 15:00 a 16:00 llegan los servicios informativos de TVE incluído otro espacio territorial y a las 16:00 arranca Cintora con Malas Lenguas (ahora mismo le sustituye Aída Bao) hasta las 17:20.

Es decir que desde las 8:30 de la mañana y hasta prácticamente las 17:30 de la tarde, suman 9 horas de espacios inforamtivos y de tertulia para mayor gloria del Gobierno de Sánchez. la identificación editorial de estos programas con los argumentarios que repiten los miembros del Gobierno es total. En TVE se defiende la economía española como un "cohete", las noticias sobre la corrupción que cerca al Gobierno y a su presidente son "bulos" y "desinformación". En cambio, son lacerantes con la oposición de PP y Vox.

Con estos números y una audiencia creciente pero en absoluto líder en su segmenteo, llama la atención que el propio Ruiz se permita el lujo de atacar a los youtubers que marchan a Andorra para evitar el infierno fiscal español. Algún tuitero les ha afeado la conducta.

He recordado instintivamente aquel clip de Javier Ruiz diciendo "chavales que estáis viendo esto, os están robando", de cuando Rubius se fue a Andorra. https://t.co/tkKz2oU3r0 pic.twitter.com/k3csv2ZI4x — Elyon (@ElyonMan) August 5, 2025

Lo que queda claro es que el Gobierno ha encontrado en la televisión pública que subvencionamos todos los españoles el mejor encaje para su proyecto de "Tele Pedro que fracasó en Prisa" y está demostrando que el presupuesto no será un problema.

