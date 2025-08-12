BBVA decide mantener la OPA pese a los riesgos políticos y reputacionales que de la operación

BBVA seguirá adelante con su oferta pública de adquisición (OPA) sobre Banco Sabadell, a pesar de la exigencia del Gobierno de mantener ambas entidades como independientes durante un periodo de tres a cinco años. Así lo ha comunicado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Finalmente, y pese a haber coqueteado públicamente con la idea de retirar la OPA, la entidad que dirige Carlos Torres ha decidido mantener su oferta contra viento y marea. En su última presentación de resultados ya dijo que si la OPA no salía no pasaría nada. Además, la entidad, en un comunicado remitido a la CNMV reconoció que los riesgos de mantener la operación han crecido notablemente con las condiciones del Gobierno que, en si mismas representan un riesgo político. ¿Quién nos garantiza que dentro de tres años este gobierno u otro nos va a permitir llevar a cabo la integración? Reflexionaba la entidad.

Así, finalmente el banco presidido por Carlos Torres ha optado por no retirar la operación tras analizar los últimos movimientos de Sabadell, que incluyen la venta de su filial británica TSB a Banco Santander y el reparto de un dividendo extraordinario de 2.500 millones de euros, aprobado por su junta de accionistas.

"Una vez analizados los acuerdos adoptados y considerando la información disponible, BBVA ha decidido no desistir de la oferta por esta causa", señala la entidad en un comunicado. Fuentes del banco explicaron a Europa Press que esperan la aprobación del folleto por parte de la CNMV a principios de septiembre, momento en el que se actualizará la información relevante.

El folleto, cuya publicación estaba inicialmente prevista para finales de julio, incluirá los resultados semestrales de ambas entidades y el resultado de las últimas juntas de Sabadell. Cinco días después de hacerse público, se abrirá el periodo de aceptación, que en España puede durar entre 15 y 70 días, aunque por exigencias de la normativa estadounidense el mínimo será de 30 días.

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, ha defendido que la operación responde al objetivo de "crear valor" y que el banco solo invierte capital "si tiene sentido desde esa óptica". Por su parte, el consejero delegado de Sabadell, César González-Bueno, ha pedido que el folleto aclare si los accionistas recibirán el 25% del valor del banco en dividendos y recompras —y si este porcentaje se elevará al 40% hasta 2027— para poder comparar la oferta en igualdad de condiciones.

En paralelo, BBVA revisa sus cálculos sobre sinergias de costes bajo la restricción de la independencia operativa que impone el Ejecutivo. Entre los riesgos señalados, advierte de que una fusión frustrada impediría materializar gran parte de los beneficios esperados, incluidos los ahorros y mejoras de eficiencia.

Mientras Torres defiende que la mayor parte de las sinergias se lograrían incluso sin integración, Sabadell sostiene que la condición del Gobierno reduciría esas ventajas a cero. A día de hoy, la prima de la OPA es negativa en torno al 6%, lo que significa que, con la ecuación de canje actual, los accionistas de Sabadell recibirían un valor inferior al de sus títulos en el mercado más los dividendos ya repartidos.