La sindicalista Afra Blanco vuelve a mentir sobre las pensiones en La Sexta Xplica

Han pasado varios meses desde que actualizamos la sección "Érase una vez un tertuliano progre", pero eso termina ahora con una cara habitual de esta sección. El pasado sábado, el programa La Sexta Xplica presentado por José Yelamo abordó el recurrente tema de las pensiones, dejando varios momentos que están dando mucho de qué hablar en las redes sociales. Una de las mayores perlas la protagonizó Afra Blanco, activista y sindicalista de UGT, habitual en esta sección, con sus declaraciones sobre la "hucha de las pensiones".

Afra Blanco: "Rajoy vació 40.000 millones de la hucha de las pensiones para la banca" https://t.co/ydaTjaAA7K — laSexta Xplica (@laSextaXplica) August 10, 2025

Como vemos, según la sindicalista de UGT lo que hizo el expresidente Mariano Rajoy con la "hucha de las pensiones" fue vaciarla para darle ese dinero (40.000 millones) a los bancos, de manera que eso explicaría el motivo por el cual la "hucha de las pensiones" está vacía. No obstante, esta afirmación de Afra Blanco es simplemente desinformación y no tiene ni un sólo ápice de verdad, aunque la tertuliana no es la primera persona que difunde este bulo.

Lo que llamamos "hucha de las pensiones" se creó en su momento para ir acumulando el superávit que tenía inicialmente el sistema de pensiones, pues los ingresos por cotizaciones eran superiores a los gastos por pensiones, de manera que este Fondo de Reserva fue acumulando una serie de dinero fruto de estos superávits. Todo esto fue hasta el año 2011 cuando fue el primer año en el que el sistema de pensiones registró un déficit de casi 500 millones de euros. En la siguiente tabla podremos ver la evolución de este déficit, de acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado en 2023.

Tal y como se puede observar en la tabla, el sistema de pensiones entró en déficit en el año 2011 con una diferencia de –487 millones de euros entre los ingresos por cotizaciones y los gastos por pensiones. Desde entonces, y de forma progresiva, el sistema de pensiones ha ido incrementando su déficit y, en consecuencia, su deuda. Como ya hemos explicado en más de una ocasión en Libre Mercado, en una de ellas aquí, el dinero para pagar el rescate bancario provino del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) que aportó 41.300 millones de euros.

Por mucho que intenten desviar la atención sobre las pensiones, la realidad es que es un sistema quebrado donde los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos. En 2024 los ingresos del sistema de pensiones fueron de 167.555 millones de euros por los 204.062 millones de euros que supusieron el gasto en pagar las pensiones, habiendo un déficit de 36.507 millones de euros.

El resumen de todo esto es que los ingresos por las cotizaciones a la Seguridad Social no son suficientes para cubrir los gastos que hay que afrontar en cuanto al pago de pensiones, habiéndose cubierto en el año 2024 sólo el 82% de todo el pago de pensiones contributivas, de manera que lo que falta se tiene que pagar con deuda pública y con transferencias del Estado al sistema de Seguridad Social, siendo en el año 2024 de 54.005 millones de euros (según Fedea).

En definitiva, en el último programa de La Sexta Xplica asistimos nuevamente a un ejercicio de manipulación sobre las pensiones. Afra Blanco volvió a difundir el bulo de que el dinero de la "hucha de las pensiones" se usó para rescatar a los bancos, cuando es bien sabido que ese dinero provino del MEDE y los fondos de la hucha se destinaron a pagar pensiones. La activista y sindicalista de UGT, que afirma luchar contra los bulos y la desinformación, es la primera en propagarlos cada vez que tiene ocasión.