Madrid lidera la financiación autonómica con el 33,5% del total, aunque es de las que menos recibe

Si desde hace décadas el independentismo catalán tuvo como eslogan el falso "España nos roba", ahora el PSC de la mano de Salvador Illa lo ha reformulado para crear el "Madrid, nos roba", dando a entender que Madrid es una CCAA insolidaria con el resto de España y que no redistribuye los recursos que genera. En una entrevista para el diario independentista Ara, el presidente de la Generalidad de Cataluña dijo lo siguiente:

"Ellos acumulan, acumulan, acumulan, generan mucha prosperidad, y en vez de compartirla, lo que hacen es una acumulación insolidaria. ¿Y cómo? Con rebajas fiscales, que alteran la competencia entre territorios, que se suman a un efecto de capitalidad que ya les favorece y distorsiona la realidad económica". Este tipo de ataques hacia la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, no son nuevos, de hecho, con cierta frecuencia la capital de España es atacada desde todos los frentes socialistas con el mismo argumentario manido y falso, como vamos a mostrar a lo largo de este artículo.

La realidad es que no es sólo que la Comunidad de Madrid es la región que más aporta al Sistema de Financiación Autonómica (SFA), sino que además es una región que acaba estando infra-financiada después de todo el reparto a las distintas CCAA. Desde la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) han sacado un documento con datos de 2023 sobre el mencionado Sistema de Financiación Autonómica de las CCAA del régimen común, tal y como hacen todos los años por estas fechas.

De acuerdo con este documento, y con datos proporcionados por el propio Ministerio de Hacienda, podemos ver cuáles son las CCAA en España que más aportan al SFA y cuáles son las que menos aportan, o cuales son las más beneficiarias netas y cuales son más contribuyentes netas.

Como se puede ver en la tabla, Madrid aporta 7.975 millones de euros al SFA del total de 23.754 millones (lo podemos ver en el documento de Fedea), lo que vendría a ser el 33,57% del total. Sin embargo, en cuanto a lo que aportan las CCAA, Madrid estaría aportando el 75,24% del total, ya que el Estado aporta 13.156 millones de euros y las CCAA aportan 10.599 millones de euros.

Sólo tres regiones aportan al SFA (Madrid, Cataluña y Baleares), y podemos ver que Madrid aporta casi tres veces más dinero que Cataluña (7.975 millones de euros vs 2.266 millones de euros). Por lo tanto, comprobamos que la Comunidad de Madrid no ya es que sea una región solidaria, sino que es la más solidaria de todas al aportar tres de cada cuatro euros de las CCAA al Sistema de Financiación Autonómica.

Por otro lado, tenemos que Madrid sería una de las regiones que estarían siendo infrafinanciadas con el actual sistema, ya que en 2023 los habitantes madrileños recibieron menos financiacion que la media española.

Tal y como podemos ver en el gráfico, Madrid fue una de las cinco CCAA que estuvo infrafinanciada en 2023, junto con Castilla-La Mancha, Andalucía, C. Valenciana y Murcia. Mientras que la media en España estuvo situada en los 3.390 euros por habitante, Madrid recibió 3.363 euros por habitante, unos 27 euros menos por persona. Es decir, ya no es sólo que Madrid sea la CCAA que más aporta al SFA, sino que después de todo acaba siendo una de las cinco regiones que quedan con infrafinanciación. O dicho de otra forma, Madrid da mucho pero recibe poco.

Después de ver esto, resultan aún más bochornosas las palabras de Salvador Illa al calificar a Madrid de "insolidaria" cuando aporta 3,5 veces más al SFA que su región, o cuando Cataluña acaba estando sobrefinanciada mientras que Madrid está por debajo de la media.