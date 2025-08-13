Hacienda ingresa 566 millones por el nuevo impuesto a la banca

El Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero recaudó 566 millones de euros en junio por el primer pago fraccionado del nuevo Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades de crédito, según los datos de ejecución presupuestaria publicados por el departamento. Este tributo sustituye al gravamen temporal sobre entidades y establecimientos financieros de crédito que estuvo vigente hasta 2024.

El nuevo impuesto se aplica desde 2025 y reemplaza al gravamen temporal sobre entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, cuya recaudación en 2024 alcanzó los 843 millones de euros. En lo que va de 2025, Hacienda ha ingresado 115 millones adicionales procedentes de liquidaciones practicadas por la administración correspondientes al antiguo gravamen.

El impuesto sobre el margen de intereses y comisiones es un tributo de naturaleza directa. Grava el margen de intereses y comisiones obtenidos por entidades de crédito, sucursales de entidades extranjeras y establecimientos financieros de crédito por su actividad desarrollada en territorio español. La base imponible se calcula sobre la diferencia entre los ingresos y gastos financieros, así como las comisiones netas obtenidas.

Gravamen energético

El informe de ejecución presupuestaria señala que este nuevo impuesto ha generado una recaudación relevante en su primera liquidación parcial, coincidiendo con el mes de junio. Aunque el gravamen temporal ya no está vigente en 2025, Hacienda continúa cerrando procedimientos y efectuando ingresos residuales del mismo.

El documento también detalla la evolución de otros tributos extraordinarios. En particular, el gravamen temporal energético, que dejó de aplicarse este año, ha supuesto devoluciones de 69 millones de euros en 2025. En el primer semestre de 2024, esta figura había recaudado 612 millones, lo que refleja un cambio notable en la aportación de este tributo a las arcas públicas.