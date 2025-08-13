¿Un paraíso fiscal por 25 años? Así son las Zonas Económicas Especiales que pueden revolucionar la economía de Perú

Perú está a punto de aprobar una de las reformas más ambiciosas de su historia reciente en materia de atracción de inversión: la Ley de Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP). Esta normativa, que podría recibir luz verde en el Congreso en el segundo semestre de 2025, establece un marco estable a 25 años, prorrogable, para que el sector privado gestione zonas industriales y logísticas con beneficios fiscales y aduaneros específicos.

El objetivo es claro, pues lo que se busca es convertir enclaves estratégicos en polos de producción, exportación y empleo formal, compitiendo directamente con otras experiencias exitosas de la región y del mundo. La propuesta contempla los siguientes puntos:

Exenciones del Impuesto a la Renta de Personas Jurídicas durante los primeros 10 años y reducciones progresivas hasta el año 25.

durante los primeros 10 años y reducciones progresivas hasta el año 25. Exenciones del Impuesto General a las Ventas (IGV) para las operaciones dentro de la ZEEP.

(IGV) para las operaciones dentro de la ZEEP. Exoneración total de aranceles para la importación de bienes de capital, insumos y mercancías que ingresen a la zona.

de bienes de capital, insumos y mercancías que ingresen a la zona. Suspensión o devolución del IGV para bienes y servicios adquiridos fuera de la ZEEP.

y servicios adquiridos fuera de la ZEEP. Trato preferencial en procedimientos aduaneros y un sistema de ventanilla única para simplificar permisos y licencias.

Las ZEEP estarán diseñadas para operar como enclaves plenamente integrados a las cadenas de valor globales, con conectividad logística, infraestructura moderna y servicios especializados. Entre las ubicaciones propuestas figuran áreas de alto potencial como el puerto de Chancay, que será un nodo clave del comercio transpacífico, y puntos fronterizos como Iñapari, con capacidad de conectar corredores productivos con Brasil y Bolivia.

A diferencia de modelos anteriores en Perú, la nueva ley apuesta por un protagonismo claro del sector privado en el desarrollo, administración y mantenimiento de estas zonas. El Estado se limitará a fijar criterios técnicos, velar por el cumplimiento de objetivos —en inversión y generación de empleo formal— y garantizar estabilidad jurídica a largo plazo.

El marco no se limita a ventajas fiscales. La experiencia internacional demuestra que el éxito de estas zonas depende de factores como buena gobernanza, planificación estratégica, infraestructura de primer nivel y disponibilidad de capital humano cualificado. Casos como Coyol en Costa Rica (líder en exportaciones de dispositivos médicos) o Shenzhen en China muestran que, con las condiciones adecuadas, una zona económica puede transformar la economía local y proyectarse globalmente.

Para España, segundo mayor inversor en Perú, la oportunidad es evidente. Empresas españolas en sectores como energía, construcción, agroindustria, tecnología o logística podrían encontrar en las ZEEP un entorno de bajos costes, menos trabas regulatorias y acceso privilegiado a mercados de América Latina y Asia-Pacífico gracias a la extensa red de tratados comerciales de Perú.

Si la ley se aprueba y se aplica con rigor, Perú podría situarse entre los países más competitivos de la región para recibir inversión productiva. Las ZEEP no solo reforzarían la apertura económica del país, sino que enviarían un mensaje claro al mundo: Perú quiere competir, atraer capital y convertirse en una plataforma exportadora de primer nivel.