ACS brilla en Bolsa y consolida su liderazgo con récord histórico de cotización

El grupo ACS ha vuelto a demostrar la fortaleza de su modelo de negocio y su capacidad de generar confianza en los mercados. La compañía que preside Florentino Pérez alcanza máximos históricos de cotización esta semana, tras alcanzar este jueves los 65,45 euros por acción tras anotarse un brillante 1,87%, lo que supone una revalorización superior al 30% en lo que va de año.

El impulso bursátil se suma a unos sólidos resultados empresariales. En la primera mitad del ejercicio, ACS incrementó su beneficio neto un 8%, hasta los 450 millones de euros, gracias al excelente comportamiento de Turner, su filial estadounidense, y al crecimiento sostenido de su actividad global. El beneficio neto ordinario —que descuenta efectos extraordinarios— se disparó un 17%, superando los 392 millones de euros.

Motor de crecimiento internacional

La expansión internacional y la apuesta por los proyectos de nueva generación en digitalización, transición energética, movilidad sostenible, biofarmacia o minerales críticos y defensa son los grandes activos del grupo. En julio, ACS anunció la construcción de un centro de datos en Estados Unidos valorado en más de 5.130 millones de euros, además de adjudicarse un contrato ferroviario de 355 millones en el mismo país.

Paralelamente, su filial australiana Cimic ha sido seleccionada para edificar el mayor hospital de Nueva Zelanda, con una inversión superior a 1.000 millones de euros. En esta nueva estrategia, precisamente los centros de procesamiento de datos tienen una importancia capital.

Rentabilidad y visión estratégica

A este ritmo de expansión se suma la rentabilidad generada por operaciones corporativas. La compañía recibirá 380 millones de euros adicionales del grupo francés Vinci por la venta de su negocio industrial en 2021, lo que eleva el valor total de la transacción a 5.282 millones de euros.

Con esta combinación de crecimiento sólido, diversificación internacional y capacidad de generar valor, ACS se consolida como una de las grandes referencias del sector de infraestructuras a nivel mundial. Los inversores lo han sabido reconocer en Bolsa, donde la acción ha pasado en pocos meses de cotizar por debajo de los 50 euros a marcar un hito histórico que refuerza la confianza en su proyección futura.