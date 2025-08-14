Las vacaciones de los españoles no son como las de Sánchez

En la España fake del sanchismo, los españoles son unos potentados mucho más ricos que cuando Pedro Sánchez accedió a La Moncloa. Ciudadanos que no escatiman en gastos, que tiran del consumo con fuerza, que veranean a todo trapo y viajan al extranjero y por España disfrutando de las excelencias del socialismo y marcando bolsillo. Frente a este relato no se puede decir aquello de que cualquier parecido con la realidad es coincidencia porque no hay coincidencias. Todo es mentira.

Los empresarios y las asociaciones de la hostelería ya han detectado un importante descenso en el gasto medio de los turistas nacionales. Las vacaciones duran menos días, se gasta también menos y en muchos casos hay que pedir un préstamo para poder pagarlas. Muchas familias no han renunciado a las vacaciones, pero estas tienen poco que ver con las que podían permitirse en la primera década del siglo.

Además, se da la paradoja de que en la mayoría de los casos es más barato disfrutar de unas vacaciones en el extranjero que en España, paraíso turístico cada vez más lejos del alcance del ciudadano español. Y eso que España es considerado un destino barato por la gran mayoría de los turistas extranjeros.

Financiar las vacaciones es la segunda motivación más común a la hora de pedir un préstamo al consumo, por delante de las reformas en el hogar o la ampliación de estudios. Muchos españoles se niegan a renunciar a sus vacaciones, pero eso tiene un coste que ya no pueden asumir sin endeudarse. El panorama nada tiene que ver con los discursos triunfalistas de un Pedro Sánchez cada vez más aislado y bunkerizado.

En 2023 poco más de un 12% de los españoles recurrió a un préstamo para pagarse un viaje. Las estimaciones para este año elevan el porcentaje al 30%. Con este contexto se explica a las claras la reducción del gasto del turista nacional, castigado por una inflación que no ha dejado de mermar su poder adquisitivo. Estudios recientes apuntan que en un 51% de los hogares hay problemas para llegar a fin de mes. No es de extrañar, por tanto, que ya no se pueda decir aquello de que "los restaurantes y las terrazas están llenos" porque comienza a ser bastante inexacto. Eso sí, las vacaciones de Sánchez, mejor que nunca, con más seguridad y personal que en años anteriores.