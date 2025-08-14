China prohíbe importar huevos y pollo de España por la gripe aviar

China ha prohibido todas las importaciones, directas e indirectas, de productos agrícolas procedentes de España después de que se declarasen varios brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en nuestro país. Precisamente los productores españoles se estaban preparando para exportar estos bienes al gigante asiático tras la firma de un acuerdo comercial el pasado mes de abril.

La medida, adoptada por la Administración General de Aduanas y el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales del país asiático con el objetivo de "prevenir la propagación de la enfermedad y proteger la seguridad y bioseguridad del ganado nacional", afecta a la carne fresca de pollo y a los productos procesados.

Las medidas también incluyen el tratamiento, bajo supervisión de Aduanas, de todos los desechos animales o agrícolas que lleguen a China a bordo de cualquier medio de transporte procedente de España, y se establecen sanciones para quienes violen las prohibiciones.

Brotes de gripe aviar en España

España llevaba más de dos años sin registrar ningún caso de influenza aviar. Sin embargo, hace aproximadamente un mes, perdimos nuestro estatus como país libre de gripe aviar ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) a raíz de un brote confirmado en una granja de pavos en Ahillones (Badajoz).

Posteriormente también se detectaron focos en una granja de gallinas reproductoras en Toledo (28 de julio), sin evidencia de relación epidemiológica entre ambos casos. Además, se registraron casos en aves silvestres en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y el País Vasco.

Por el momento, las autoridades chinas no han establecido un plazo para la finalización de las prohibiciones de importación, similares a las tomadas en mayo contra el pollo brasileño, también afectado por la gripe aviar.

Impacto comercial

La prohibición supone un importante revés para el sector avícola español, que en abril de 2025 había firmado un nuevo protocolo de exportación con China, con el ministro Luis Planas y la viceministra Lu Weihong, con vistas a abrir ese mercado al sector ibérico.

Ese acuerdo se sumaba a un total de once protocolos firmados desde junio de 2018 que han permitido la entrada de productos agroalimentarios españoles al mercado chino, incluidos productos de porcino y cerezas.

En 2024, las exportaciones agroalimentarias de España a China ascendieron a 1.864 millones de euros, con un superávit comercial de 253 millones. Para el país ibérico, China representó el noveno mercado en valor, y el tercero fuera de la Unión Europea, tras Reino Unido y Estados Unidos.