La justicia de Estados Unidos ha vuelto a tumbar la estrategia del Gobierno de España para evitar el pago de las compensaciones fijadas en los arbitrajes internacionales sobre las renovables. Dos fallos emitidos el pasado 12 de agosto por el Tribunal de Distrito de Columbia han desestimado los intentos de Madrid de frenar la ejecución de los laudos en los casos RREEF e Infrastructure Services (Antin), lo que despeja el camino para embargos en territorio estadounidense por un importe cercano a los 200 millones de euros.

En el primero de los procedimientos, el tribunal federal rechazó la moción española para anular la demanda de RREEF y confirmó la ejecución del laudo del CIADI de 2019. La firma, que desarrolló dos plantas solares en Andalucía, reclamó 59,6 millones de euros más 13,9 millones en intereses. El caso está gestionado por Blasket Renewable Investments.

En paralelo, el mismo tribunal dictó una segunda resolución contraria a España en el caso Infrastructure Services (Antin), relativo también a dos plantas solares en Andalucía. Este laudo, emitido en 2018, fija una indemnización de 101 millones de euros más 24,3 millones en intereses de demora.

En total, ambas condenas suman casi 200 millones de euros, a los que se añaden intereses y costas que siguen creciendo mientras España mantiene el impago.

Tumba los argumentos de España

España defendía que estos laudos no podían ejecutarse alegando la prohibición de arbitraje intra-UE y que el pago sería una "ayuda de Estado" ilegal sin autorización de Bruselas. La justicia estadounidense ha rechazado de plano esta tesis, recordando que:

Dichos argumentos ya fueron planteados y descartados en los arbitrajes CIADI.

La legislación de EEUU que incorpora el Convenio CIADI obliga a otorgar plena fe y crédito a estos fallos.

Precedentes como NextEra y 9Ren han cerrado la puerta a invocar inmunidad soberana, forum non conveniens o teorías de derecho comunitario para frenar las ejecuciones.

El país con más laudos impagados del mundo

España lidera la lista mundial de incumplimientos en materia de laudos internacionales: acumula 26 condenas firmes y más de 1.400 millones de euros impagados por la retirada retroactiva de las primas a las renovables. La negativa a pagar ha provocado embargos y bloqueos cautelares en Bélgica, Reino Unido o EEUU. El caso más reciente fue la intervención en Bélgica de ingresos de Eurocontrol gestionados por ENAIRE, por valor de más de 80 millones.

Siguiendo el precedente del caso JGC, en el que sí se abonó la indemnización, España podría evitar nuevos daños reputacionales y financieros cerrando acuerdos con los acreedores. El coste total del conflicto, sumando intereses y sobrecostes, ya asciende a 1.870 millones de euros, según datos expuestos por las empresas afectadas en la web SpanishRenewableDebt.com.