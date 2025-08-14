Las vacaciones se le atragantan a los españoles: gastamos menos y nos endeudamos más

Estos días no es raro encontrarse por redes sociales comentarios acompañados de fotos o de vídeos donde se ve una imagen ciertamente insólita para la época del año en la que estamos: terrazas y bares vacíos o casi vacíos en paseos marítimos de levante.

Así está la mayoría de los bares del paseo de Jávea un domingo en pleno agosto pic.twitter.com/ZGBwoczGJg — Carlos Pareja (@Carlos_Pareja27) August 10, 2025

Sin embargo, desde el Gobierno nos han transmitido otros mensajes. El propio Presidente del Gobierno en su discurso de ecuador de legislatura, pronunciado antes de retirarse a descansar a Lanzarote, donde compartirá La Mareta con José Luis Rodríguez Zapatero y Salvador Illa, presumía de récords absoluto en el sector turístico este verano 2025. O de que los españoles somos un 9% más ricos que antes de que él llegara a la Moncloa. Un dato que no refleja la realidad ya que la inflación ha crecido más de lo que lo han hecho los salarios en términos nominales.

De todos modos, incluso para aquellos que prefieran tomar a pies juntillas las declaraciones del presidente del Gobierno y consideren que efectivamente los españoles somos más ricos y que, por lo tanto, estamos viviendo el sueño español, tienen en las cifras que está dejando la temporada estival la prueba del algodón de la verdadera situación que atraviesa España.

Los números son abrumadores. Según el secretario general de Hostelería de España, Emilio Gallego, un 41% de los hosteleros está detectando menos visitas de los turistas nacionales, que además estarían gastando menos que otros veranos. Hostelería Galicia también advierte una caída en el gasto de los turistas españoles: "quienes gastaban 40 euros ahora gastan 30 y quienes gastaban 30 ahora gastan 20", explicaba.

Desde el levante, en la provincia de Alicante la facturación de la hostelería ha crecido, pero gracias al turista internacional, especialmente a los británicos. Sin embargo los turistas nacionales han reducido su gasto entre un 10 y un 15%.

La Asociación de Empresarios de Servicios Temporales en el Dominio Público Marítimo-Terrestre, ha reportado una caída del 20% en la facturación en julio de 2025 y lo atribuyen principalmente al incremento de precios en hoteles y vuelos. Un fenómeno que está impactando negativamente en el turista medio, que ya gasta menos en chiringuitos y restaurantes.

Además, según Asufín, financiar las vacaciones se ha convertido en la segunda motivación más común para solicitar préstamos al consumo, más incluso que para cursar estudios privados o realizar reformas en casa. Una tendencia que ha experimentado un crecimiento del 4,1% en el último año.

Es más, según algunos estudios si en 2023, el 12,2% de los españoles recurrió a préstamos o financiación para viajar en 2025 esa cifra se prevé que escale hasta el 30%.

No sólo eso, según algunos informes junio del año pasado fue el año en que se produjo un incremento sin precedentes del volumen de créditos al consumo, destacándose como el mayor desde junio de 2006, lo que refleja cómo muchas familias españolas han recurrido al crédito para mantener su nivel de consumo durante el verano.

Hasta el BCE ha reportado que este año en España se ha incrementado un 2,7% los préstamos a los hogares, siendo el incremento del crédito al consumo del 8%.

En definitiva, ni sueño español, ni españoles más ricos. Más bien al contrario: cada vez más pobres y más expuestos al riesgo de impago.

No llegamos a fin de mes

Precisamente estos días se ha publicado el estudio KPIs de Compra en 2025 que refleja como el 51% de los hogares españoles asegura que no llega a fin de mes. Según este estudio, la mitad de los hogares (51%) llega justo a final de mes, lo que genera un comportamiento más racional del consumidor, orientado a buscar precios bajos. Esta tendencia se refleja también en la evolución del ticket medio, que ha descendido de 32,5 € a 28,2 € en el último año.

Además, el tamaño medio de la cesta del consumidor español ha pasado de 23 a 12 productos por compra en cuatro años y prioriza descuentos y promociones.

Una situación que se compadece muy poco con la España que dibuja Sánchez todos los días.

