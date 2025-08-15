El Gobierno de Milei descubre y da de baja 110.522 pensiones que fueron mal otorgadas por el "kirchnerismo"

Desde Libre Mercado hemos venido informando de todo lo que estaba ocurriendo en la Argentina de Javier Milei en cuanto a la cuestión del cobro indebido de pensiones de invalidez o discapacidad (aquí y aquí hemos tratado sobre este tema, y más recientemente aquí), donde, por ejemplo, se descubrió que habían usado radiografías de perros o que algunas amputaciones eran directamente falsas.

Pues bien, este pasado viernes el vocero presidencial Manuel Adorni, anunció en rueda de prensa que se habían suspendido la friolera de 110.522 pensiones que habían sido mal otorgadas por las anteriores administraciones. En este tuit podemos ver el vídeo donde lo explica todo.

En el marco de la revisión de pensiones por discapacidad, la Agencia Nacional de Discapacidad suspendió 110.522 pensiones que habían sido mal otorgadas en gestiones anteriores. Además, se dieron de baja otras 8.107 que correspondían a personas fallecidas y unas 10.038 de… pic.twitter.com/RKyG4ZLuAK — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) August 8, 2025

Además de las 110.522 pensiones que se dieron de baja y que habían sido mal gestionadas por los anteriores gobiernos, el vocero presidencial también anunció que se dieron de baja otras 8.107 pensiones que correspondían a personas fallecidas y otras 10.038 de pensiones de personas que tomaron la decisión de renunciar a la pensión.

Manuel Adorni contó que entre las pensiones suspendidas encontraron "casos resonantes", como gente que se presentó con la misma radiografía que otras personas, con el mismo ecocardiograma y con la misma medición de presión. El vocero pone el ejemplo de lo ocurrido en la provincia de Tucumán, donde se encontraron casos de personas que repitieron el mismo estudio. Esto es algo que ya hemos contado en Libre Mercado, concretamente aquí.

El analista económico volvió a mencionar lo ocurrido en la provincia del Chaco, donde se presentó una misma radiografía de hombro como prueba en 150 pensiones por invalidez distintas, algo ocurrido durante la anterior legislatura. En palabras de Adorni: "Cabe recordar que en este organismo se descubrió una actividad fraudulenta a gran escala donde se estima un desvío de fondos de aproximadamente 1000 millones de dólares por año."

La herencia kirchnerista

Algo que explica muy bien la red clientelar forjada durante los distintos gobiernos kirchneristas es el incremento progresivo en la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral. Según cuenta el vocero presidencial, entre 2003 y 2015 se pasó de 79.000 pensiones de este tipo a 1.045.000, una cifra que bajó a 1.026.000 entre 2015 y 2019 pero que volvió a subir de 1.026.000 a 1.222.000 pensiones en diciembre de 2023, es decir, durante el gobierno de Alberto Fernández.

El ex-periodista comparó a Argentina con Israel en este sentido: "Este número estratosférico no corresponde a un país que no sufrió guerras militares ni catástrofes naturales. Para ponerlo en perspectiva, la población activa de Israel, que recibe pensión por discapacidad, es del 3,5%; mientras que en Argentina es del 4,6%. Israel es un país que sufrió —como bien ustedes saben, por desgracia— decenas de atentados terroristas y que se encuentra en un conflicto bélico permanente. Argentina, por su lado, no tuvo guerras ni catástrofes naturales, solo tuvo 20 años de kirchnerismo. El Congreso, esta semana, defendió este sistema corrupto, un sistema que desvió fondos de todos los argentinos en favor de los amigos de la política. No es casualidad gran parte de quienes pululan en el Congreso, son los mismos que diseñaron este sistema este sistema corrupto."

Así pues, vemos que el Gobierno de Javier Milei sigue auditando y descubriendo irregularidades en cuanto al cobro de pensiones, un servicio que les ahorrará a los argentinos millones de dólares y que permitirá que ese dinero se gestione de una manera más eficiente.