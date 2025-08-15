El precio de los helados crece hasta un 200% desde 2017 y los salarios apenas un 2,5%

Como cada verano, el calor hace que nuestro cuerpo "nos pida" refrescarnos con agua fría, aire fresco y bebidas refrescantes, y como no, también con el producto estrella del verano: el helado. Sin embargo, el lector habrá podido observar como en los últimos años el precio de los helados ha ido creciendo cada vez más, al contrario de lo que ha ocurrido con los salarios.

Tal y como informa Europa Press, el helado ha subido un 30% su precio en los últimos tres años, aunque las previsiones apuntan a que este año se volverá a encarecer entre un 5% y un 10%. Dicho encarecimiento, según la Asociación de Empresarios Artesanos de Pastelería y Panadería de la Comunidad de Madrid (Asempas), se debe fundamentalmente al incremento en los costes de las materias primas esenciales.

Es decir, se han encarecido productos básicos para la elaboración de los helados, tales como la leche, la mantequilla, los frutos secos o el cacao. Por otro lado, otros factores que han subido los precios han sido los crecientes costes de la energía, el transporte refrigerado y los alquileres, además del cumplimiento de nuevas normativas de sostenibilidad y la necesidad de mejorar las condiciones salariales de los trabajadores.

De esta forma, podemos ver que el precio de algunos helados icónicos ha crecido de forma considerable en los últimos años:

En el caso del icónico "Frigopie", vemos que su precio se ha encarecido un 200% entre 2017 y 2025, pasando de un precio de 1 euro a uno de 3 euros en estos años. También el precio del helado "Twister" ha variado un 150%, pasando de tener un precio de 1,2 euros a uno de 3 euros. Mientras tanto, el salario medio real en España apenas ha subido un 2,5% entre 2017 y 2024.

El helado es una de esas compras que se denominan "impulsivas" y sin una planificación previa, sino que simplemente se compran para tratar de refrescarse ante las elevadas temperaturas que tenemos en verano. Así pues, la mayor parte de las compras de helados se realizan en los supermercados, concentrando el 65% de todas las ventas de helado en España, seguidos de las tiendas de descuento e hipermercados. Mientras que internet y la tienda tradicional, aunque con un menor volumen, tienen los precios más caros (hasta 7,7 euros el litro), según datos del informe de consumo de 2024 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por sus características y contexto, el helado es un tipo de producto que se consume mayoritariamente en los meses de verano. Así pues, el 50% de todo el consumo de helado se concentra en el tercer trimestre del año (julio, agosto y septiembre), mientras que desciende al 7% en invierno. En cuanto al consumo medio por hogar, este alcanza los 3,33 litros por persona al año, aunque en el caso de los adultos independientes a la cabeza llega a ser de casi 5 litros de helado al año.

Andalucía lidera el consumo de helados

Andalucía es la comunidad autónoma que lidera el consumo nacional de helados concentrando el 22,3% de todo el consumo en España, seguida de Levante (18,9%), el área metropolitana de Madrid (13,3%) y el área metropolitana de Barcelona (10,2%). De acuerdo con el Informe de Consumo anteriormente mencionado, durante el 2024 los españoles consumieron un 6,7% menos de helados y granizados fuera del hogar, algo lógico visto como se han encarecido los precios de los helados.

En definitiva, vemos que los precios de los helados han crecido fruto del encarecimiento de ciertos costes como la energía y el precio de los productos para elaborar los helados, mientras que por culpa de las políticas que han aplicado los distintos gobiernos del PP (anteriormente) y del PSOE (actualmente) tenemos que nuestros salarios no suben en la medida en que deberían subir, como sí que ha ocurrido en los países de nuestro entorno.