Otro éxito de Milei: La oferta de pisos sube un 300% y los precios caen un 75%

Una de las primeras políticas que llevó a cabo Javier Milei al frente de la presidencia de Argentina, entre otras 300 medidas, fue la derogación de la Ley de Alquileres del año 2020 que se aprobó con el gobierno del kirchnerista Alberto Fernández, un hecho que permitió a caseros e inquilinos pactar libremente sus propios contratos de arrendamiento, algo que ya explicamos en su momento en Libre Mercado. Pues bien, esa derogación ya empezó a dar frutos casi al momento y aún hoy sigue dando buenas noticias a los argentinos. En este artículo te vamos a contar lo que está ocurriendo con los alquileres en Argentina.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la capital de Argentina, desde que se llevara a cabo la anteriormente mencionada derogación de la Ley de Alquileres de 2020 la oferta de departamentos en alquiler se incrementó de manera extraordinaria hasta la actualidad. En el siguiente gráfico, proporcionado por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA), lo podemos ver.

En el gráfico se puede observar la evolución en el número de departamentos en alquiler desde el primer trimestre del año 2021 hasta el segundo trimestre del año 2025. A simple vista ya se puede ver como la derogación de la Ley de Alquileres tuvo efectos inmediatos, pues entre el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024 la oferta de departamentos en alquiler creció un 160%. Sin embargo, si analizamos el periodo que va desde la toma de posesión de Javier Milei como presidente de Argentina hasta la actualidad, vemos que la oferta de departamentos en alquiler ha crecido un 300%.

Estos números son impresionantes y más si tenemos en cuenta que estamos hablando de que ocurre en la capital de Argentina, donde viven más de 3 millones de personas y siendo el distrito donde más elevado es el costo de vida. Es decir, es como si comparásemos la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con Madrid o con Barcelona.

Por otro lado, el informe de IDECBA también nos muestra la evolución de los precios de los alquileres entre el primer trimestre de 2020 y el segundo trimestre de 2025.

Como se puede ver en el gráfico, hay dos formas de ver cuánto han caído los alquileres en CABA, por un lado está en relación al Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires y por otro lado en relación al promedio de departamentos con 1, 2 y 3 ambientes. En primer lugar, si nos fijamos en el IPCBA vemos que los precios de los alquileres cayeron en torno a un 67% entre el cuarto trimestre del 2023 y el segundo trimestre de 2025. Por otro lado, si nos fijamos en el promedio de departamentos con 1, 2 y 3 ambientes (un ambiente es un espacio habitable funcional como una habitación, un salón, una cocina, etc.) tenemos que el precio cayó hasta un 75% en dicho periodo.

Así pues, tenemos que la derogación de la Ley de Alquileres que se aprobó con el anterior gobierno ha provocado que en la capital de Argentina la oferta de departamentos haya aumentado un 300% entre la llegada de Javier Milei y la actualidad, al mismo tiempo que eso ha conseguido que el precio de los alquileres caiga entre un 67% y un 75% en dicho periodo.

Lo que ha conseguido el presidente liberal-libertario es la consecuencia lógica de dejar de intervenir el mercado de alquiler, y es que a más regulación e intervención en un mercado lo que se consigue es que la oferta que hay (o la que pudiera llegar) se restrinja y que los precios acaben subiendo ante una menor oferta. Ya podrían tomar notar nuestros políticos, especialmente Pedro Sánchez, del éxito de Javier Milei con los alquileres y abandonar las políticas actuales que tanto daño están haciendo al bolsillo de los españoles.