"Stay cation" o la romantización de la pobreza de los medios progresistas

Desde hace años, y ante la más que evidente pérdida de poder adquisitivo de los españoles, hay ciertos medios de comunicación afines al Gobierno de Pedro Sánchez que tratan de convencernos de las "bondades de la pobreza", un ejemplo de esto es lo que hizo la Cadena Ser a principios de año cuando ensalzó a una mujer que llevaba tres años sin poner la calefacción, en lugar de denunciar que hay más gente padeciendo "pobreza energética" con Pedro Sánchez que con Mariano Rajoy.

Pues bien, si ya aquello resulto tan escandaloso que las redes sociales se echaron encima de este medio, lo que ha perpetrado el Diario Público este pasado domingo no tiene tampoco desperdicio. En este caso, y al tratarse del verano, tiene que ver con las vacaciones, o más bien con la ausencia de ellas. Veamos el siguiente post en X (Twitter).

Mini "staycation": cómo planificar tus vacaciones en casa con ambiente de escapada https://t.co/5KY1kQjQDP — Público (@publico_es) August 10, 2025

Si ya el titular del artículo provoca reacciones, cuando entramos a leer dicho artículo nos encontramos con esto: "Si tienes que pasar las vacaciones en casa o no puedes viajar por cualquier razón, hay muchas formas para disfrutar de esos días de descanso del trabajo sin desplazarse de tu lugar de residencia. El término para hacerlo se conoce como staycation, combinación de stay y vacation. Toma nota sobre cómo planificar tus vacaciones en casa con ambiente de escapada. Goza de una mini staycation y disfruta de la vida sin perder el tiempo pensando en lo que no puedes hacer."

Ahora bien, ¿qué nos proponen para "gozar de una mini staycation"?

En primer lugar, nos ofrecen la posibilidad de "disfrutar del arte callejero" que se extiende por todo nuestro país. Eso sí, claro, si cerca de donde vives hay murales, de lo contrario no podrás "gozar" de este planazo. Así intentan vender esto como un buen plan:

"Son muchas las localidades de nuestro país que cuentan con numerosas muestras de arte callejero. El street art está en auge, así que aprovecha si allá donde vives hay habilitada una ruta para descubrir estas obras artísticas, y déjate sorprender por ellas. Incluso si no hay una ruta habilitada para ello, puedes informarte sobre los grandes murales y obras de arte callejeras que hay en tu pueblo o ciudad, y acercarte a conocerlas. Ármate con tu cámara de fotos o con tu smartphone y deja constancia de ellas en un paseo que te hará sentir como un turista."

Planes de los años de posguerra

Por otro lado, una alternativa que proponen es la de la típica excursión al campo, y así te la describen: "Seguro que cerca de donde vives se conserva algún bosque o espacio natural. Prepara una cesta para ir de picnic o una mochila con bocadillos, sándwiches, agua y algo dulce, y ves de excursión. Puedes realizar alguna ruta de senderismo, comer a la orilla de un río o en un área recreativa, y relajarte con el sonido de los pájaros y los grillos."

Entre las restantes posibilidades que nos enumeran en este artículo, nos encontramos con tardes de playa, visitas a museos ya que tienen aire acondicionado, organizar un "bruch de lujo" o asistir a las ferias y fiestas de nuestros alrededores. Como era de esperar, este artículo ha sido enormemente criticado en X y a continuación vamos a ver algunas de las mejores respuestas que ha recibido la publicación de Público.

El usuario "Un chino de China" expone la realidad, y es que mientras desde los medios progresistas azuzan el miedo a la "extrema derecha", somos cada vez más pobres en España.

Disfruta de tu pobreza encerrado en tu miserable casa, mientras evitamos que gobierne la derecha — Chino de China (@unchinodechina) August 11, 2025

Otro usuario, en este caso José Mari Bailo, retrata perfectamente la evolución de los medios progresistas y su hipocresia al criticar antes la pobreza en España y en callar ahora y endulzar la pobreza con Pedro Sánchez.

Hasta 2018: «Vergonzoso ascenso de la pobreza en España. La precarización es insostenible».

Desde 2018: «Quédate en casa y practica la "staycation". Con ambiente de escapada, además. ¿Qué habrá podido pasar en estos 7 años, amigos? — José Mari Bailo (@JoseMariBailo) August 10, 2025

Por último, este otro tuitero tiraba de humor sobre cómo pudo originarse la publicación de dicho artículo.

- Oye, ni hay cojones de decir que joderse en tu casa en verano porque no tienes dónde caerte muerto, es algo estupendo y progre.

- Sujétame el cubata. — Chakalómetro (@chakalometro) August 10, 2025

En resumidas cuentas, asistimos a un nuevo blanqueamiento de la pobreza con este Gobierno de Pedro Sánchez, donde ya nos trataron de vender lo bueno que había sido estar un día entero sin luz y donde ahora nos tratan de endulzar el hecho de que muchos españoles no se puedan ir de vacaciones porque no tienen dinero para ello.