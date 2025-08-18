La realidad de las empresas que Sánchez negará: aumentan las quiebras un 6,7%

El cohete económico de Sánchez hace tiempo que da señales de que existen importantes problemas estructurales. Uno de estos indicadores es el número de quiebras empresariales y procedimientos concursales, que en lo que va de año han repuntado notablemente.

Así se desprende del último informe elaborado por Informa D&B sobre procedimientos concursales y disoluciones, donde se expone que hasta el mes de julio los procedimientos concursales se han incrementado un 6,7% en comparación con el mismo período del año anterior. De este modo, el número de concursos de acreedores alcanzó los 5.714 procedimientos.

Aumentan los procedimientos concursales

De acuerdo con los datos ofrecidos por Informa D&B, el pasado mes de julio se registraron un total de 599 procedimientos concursales, de los cuales 405 son concursos, 156 procedimientos especiales y 38 planes de reestructuración. Así, en lo que va de año en España se han registrado 5.714 procedimientos concursales. Por ello, en los primeros siete meses de 2025, el número de procedimientos concursales se incrementó un 6,7% en comparación con el mismo período del año anterior.

Asimismo, el informe demuestra que "durante los siete primeros meses, se observa un incremento en el número de concursos en la mayoría de las comunidades autónomas". En concreto, destacan Cataluña y Baleares, que en este período registraron un incremento del 92% y del 34%, respectivamente. Por otra parte, también se constata que "los concursos aumentan en la mayoría de los sectores". A este respecto, los principales incrementos se produjeron en el sector de Construcción y actividades inmobiliarias, con un aumento del 59%, y en Industria, donde crecieron un 48%.

Informa D&B

Al mismo tiempo, es cierto que en el mes de julio, en términos mensuales, las disoluciones de sociedades se han reducido un 5,62%. Además, el acumulado de los primeros siete meses del año, que suma un total de 17.425 disoluciones, implica una reducción del 0,58% si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, en términos anuales las disoluciones de sociedades han crecido un 2,26% en el mes de julio, alcanzando las 1.813 disoluciones. De hecho, en conjunto estas empresas contaban con 8.964 empleados y una facturación de 1.940 millones de euros.

En este sentido, el estudio muestra que "el mayor aumento en disoluciones se registró en Canarias (+32), seguido por Baleares (+24) y Aragón (+23)". Además, se expone que "las principales disminuciones se observaron en Madrid (-46), Castilla-La Mancha y Castilla y León (-13 cada una)". Asimismo, según Informa D&B, "la comunidad con mayor número de concursos en estos siete meses es Cataluña, con 1.373, un 7% superior al mismo periodo en 2024", seguida de Valencia, con un incremento del 4%.