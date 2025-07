Energía abundante y pocas trabas: así se ha convertido Extremadura en un destino óptimo para 'data center'

Extremadura ha dado un paso decisivo para situarse en el centro del mapa económico español con su firme apuesta por la energía y la transformación digital. En el encuentro que ha tenido lugar este miércoles con empresarios e inversores organizado por Libertad Digital y el despacho Cremades & Calvo Sotelo, Raquel Pastor, directora general de Industria, Energía y Minas y Juan Carlos Preciado, secretario general de Transformación Digital y Ciberseguridad de la Junta de Extremadura han presentado las ventajas que ofrece la región como destino de inversión en sectores clave como el energético, tecnológico y de infraestructuras digitales.

Posición clave de Extremadura

Extremadura, que ya puede presumir de ser una potencia energética, se sigue proyectando en el futuro con nuevos planes para mantener su posición privilegiada. Durante el acto, Raquel Pastor ha subrayado el papel de Extremadura para atraer la inversión fotovoltaica. Según la directora general, Extremadura se posiciona como un punto clave gracias a que "estamos en un enclave privilegiado con muchas horas de sol" y además la región cuenta con muchos terrenos para implantar fotovoltaicas. "Para nosotros es un motor de atracción de inversiones", ha precisado Pastor.

De igual forma, Pastor ha destacado además el papel de Extremadura para conciliar el cuidado del territorio y el impulso a estos proyectos. Para la Junta es "fundamental la conservación del paisaje" y "compatibilizar valores ambientales con el uso agrario y la generación de empleo", según las palabras de la directora general.

Por su parte, Juan Carlos Preciado ha explicado la importancia de de la digitalización en el modelo económico que plantea la Junta. Preciado ha puesto el foco en la posición de Extremadura para situarse como actor estratégico para industrias innovadoras por su "disposición de energía barata" y verde.

Talento y centros de datos

Una de las industrias en las que la región quiere posicionarse gracias a su generación de energía es la de los centros de datos. Hoy, hay sobre la mesa varios proyectos de gran relevancia: de MERLIN Properties y Edged Energy, y de Ingenostrum. En ambos, la implicación de Junta de Extremadura está siendo importante. "Generar, consolidar y atraer" han sido las palabras de Preciado para referirse a la labor de la Administración en el ámbito de los centros de datos y de la atracción de este tipo de industrias innovadoras.

Los centros de datos son proyectos a medio y largo plazo que pueden, según Preciado, dar un enorme impulso a la realidad económica y social de Extremadura. Según las palabras de Preciado se crearían más de 4.000 empleos con una inversión de unos 20.000 millones de euros". Estos centros estarán localizados en Navalmoral de la Mata, Valdecaballeros y Badajoz.

El espaldarazo de estas industrias sería muy importante en términos de empleo, tanto durante la construcción como durante su operación. En este contexto, Preciado ha resaltado iniciativas de la Junta como el Plan de Talento Digital para la formación de jóvenes y la atracción de centros de datos. Preciado ha señalado que "la apuesta es clara por el empleo cualificado". Por otro lado, el secretario de Transformación Digital ha mencionado el éxito de la ayuda a nómadas digitales de la Junta de Extremadura y las iniciativas para "despertar vocaciones tempranas" así como para la recualificación laboral de sectores saturados.

De igual manera, desde Extremadura están poniendo especial atención en la simplificación de los trámites administrativos en el campo de las renovables y en otros ámbitos económicos. Pastor ha señalado que desde Europa se está buscando reducir los trámites administrativos y "nosotros vamos a ser de las primeras regiones" en agilizarlos. La directora general también ha destacado la "cercanía" que tienen con los promotores y con la industria que quiere venir a la región.

Almaraz, "imprescindible"

La parte final del encuentro ha girado en torno a la central nuclear de Almaraz. El Gobierno mantiene el plan para cerrarla mientras que medio mundo apuesta por esta energía para alimentar precisamente a grandes industrias tecnológicas. Esta cuestión afecta al futuro de Extremadura y Pastor ha asegurado que para ellos "Almaraz es imprescindible" y ha mostrado su compromiso con la energía nuclear en España.

No obstante, también ha querido señalar que "no tenemos ninguna capacidad directa" para evitar el cierre. Además, la directora general ha mencionado que desde la Junta no entienden la posición del Gobierno sobre Almaraz y creen que es "una cuestión ideológica".

Por último, Preciado ha querido remarcar la posición de Extremadura como un destino privilegiado para quienes buscan invertir en la región, más allá de lo que suceda con Almaraz. "Los números nos están acompañando", ha señalado el responsable de Transformación Digital, "esto es solo el principio".