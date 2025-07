Extremadura atrae nómadas digitales con ayudas de hasta 10.000 euros

El programa de ayudas para nómadas digitales de la Junta de Extremadura ha superado todas las expectativas con 470 solicitudes recibidas desde su puesta en marcha.

La iniciativa, que busca atraer talento tecnológico a la región, ha despertado especial interés entre jóvenes profesionales procedentes de otras comunidades autónomas y países como Venezuela, Italia o Alemania.

Ante la alta demanda registrada, la Junta de Extremadura ha decidido ampliar el crédito destinado al programa en un millón de euros, lo que supone un incremento del 50% respecto a la dotación inicial. Esta medida permitirá atender un mayor número de solicitudes y consolidar Extremadura como destino atractivo para el trabajo remoto.

Hasta la fecha, ya se han aprobado 195 solicitudes, mientras que el plazo de presentación permanece abierto hasta octubre. La administración autonómica dispone de un plazo de tres meses para resolver cada expediente.

La cuantía es de 10.000 euros, cuando la persona que solicite la ayuda reúna, sin que sean acumulables entre sí, una de las siguientes condiciones: joven menor de 30 años, mujer, o que se empadrone en una localidad de menos de 5.000 habitantes; y de 8.000 para aquellas personas que no se encuentren encuadradas en ninguno de los grupos anteriores (el abono de la subvención se realizará, previa solicitud de la persona beneficiaria, en un pago único). Una oportunidad para emprender una nueva etapa en la vida profesional y personal.

La subvención se abona en un pago único, previa solicitud del beneficiario, y está dirigida a personas trabajadoras por cuenta ajena o autónomas que desarrollen su actividad de forma remota mediante medios informáticos, telemáticos y de información.

Los beneficiarios deben haber residido fuera de la Comunidad Autónoma de Extremadura durante los seis meses anteriores al momento de presentación de la solicitud y deben empadronarse en algún municipio de la región. El objetivo es fomentar el desarrollo económico del territorio, especialmente en el ámbito rural, y fortalecer el talento regional.

Soraya Cuesta, beneficiaria del programa, ha encontrado en Torrecillas de la Tiesa el lugar ideal para desarrollar su carrera profesional | Junta de Extremadura

De Alcalá de Henares a Torrecillas de la Tiesa

Soraya Cuesta, directora técnica de una empresa especializada en toma de muestras y beneficiaria del programa, ha encontrado en Torrecillas de la Tiesa el lugar ideal para desarrollar su carrera profesional.

"Es una cuantía generosa que te permite tener ahí un colchoncillo para poder seguir creciendo, desarrollarte y al final salir de casa, que es lo que buscamos todos los jóvenes", explica esta bióloga de 29 años que estudió en Alcalá de Henares.

Su conexión con Extremadura no es casual: "Mis abuelos eran de este pueblito donde estoy ahora mismo. Ha sido siempre el pueblo en el que me he veraneado", cuenta. Para Soraya, el contraste entre la vida rural y urbana es evidente: "Estudié en Alcalá de Henares y estuve súper a gusto, pero me sentía muy sola, a pesar de estar rodeada de miles de personas. Esto en un pueblo no pasa porque siempre tienes a una vecina, siempre tienes a un amigo".

La joven profesional destaca las ventajas del teletrabajo en el entorno rural: "Aquí todo el mundo te conoce, hay paz y tranquilidad. Los pueblos son mucho más cercanos y para quienes nos gusta esta forma de vida, esto es importante". Actualmente reside en la casa familiar, lo que le permite "seguir ahorrando para en un futuro poder tener mi propia casa".

Su mensaje para otros jóvenes es claro: "Animo a todo el mundo que quiera y que pueda, que le dé una oportunidad a los pueblos y en Extremadura, porque como se vive en un pueblo no se vive en una ciudad".

Un proyecto de futuro

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de la Junta de Extremadura para modernizar su tejido económico y aprovechar las oportunidades que ofrece el trabajo remoto.

El programa no solo busca atraer talento, sino también revitalizar municipios rurales y generar nuevas oportunidades de negocio en el territorio.

Con el plazo de solicitudes abierto hasta octubre, Extremadura se posiciona como una alternativa atractiva para profesionales que buscan calidad de vida, costes reducidos y un entorno natural privilegiado sin renunciar a su carrera profesional.