El uso de drones crece de forma exponencial: repartidores, bomberos, vigilantes de tráfico...

En la actualidad, ya hay más de 170.000 drones con licencia en Estados Unidos, pero la Administración Federal de Aviación predice que para el año 2022 habrá, al menos, medio millón más. Por tanto, solo en el país norteamericano se rozarían los 700.000 drones con licencia -algunos de estos pequeños vehículos aéreos no cuentan con licencia-.

El futuro de los drones no es solo ocioso, muchos de estos aparatos sirven para diversas tareas como las de entregar cervezas y hamburguesas en los campos de golf a los golfistas. Este es solo un ejemplo, ya que se pretende que en el futuro sean capaces de enviar paquetes desde los almacenes cercanos hasta los domicilios de los clientes. El avance tecnológico está desarrollando chips, pequeñas cámaras avanzadas e inteligencia artificial para aprender a aterrizar y añadir nuevas funciones haciéndolos más automatizados.

Los drones son una de las grandes apuestas de las empresas, ya que ofrecen una manera más barata y eficaz de realizar diversas tareas, desde supervisar la construcción de infraestructuras hasta el envío de paquetería. Estos pequeños aparatos voladores están siendo utilizados para supervisar bosques en Estados Unidos con la finalidad de evitar incendios. Gracias a las cámaras consiguen detectar aquellas zonas más pobladas y envían la información a los servicios forestales.

Todas estas funcionalidades suponen un gran ahorro de dinero -se prescinde de helicópteros u otros medios-. Según informa Bloomberg, el uso de estos aviones no tripulados podría ahorrar más de 1.000 millones de dólares al año si se emplea para la supervisión de los parques eólicos marinos. Los mismos ahorros podrían aplicarse a los parques solares.

Todos estos avances no son inmediatos y tardarán en implementarse, ya no solo por la extensión de los avances tecnológicos, sino también por las normativas de cada país. La mayoría de los países exigen que los pilotos de los aviones no tripulados estén dentro de la línea de visión -es decir que en todo momento puedan verlos-.

Desde 2014, más de 3.000 empresas operadoras y 3.693 pilotos se han habilitado en España. Además, los propios organismos públicos están haciendo uso de esta tecnología para vigilar el tráfico -con los famosos drones de la DGT- o incluso para sobrevolar propiedades a fin de reclamar impuestos como el catastro por parte de Hacienda.