El sector hotelero en Barcelona no remonta. La moratoria que impide construir ningún hotel nuevo en la capital catalana y el desafío separatista causan estragos en un destino que históricamente ha ocupado el trono turístico de nuestro país.

Desde la consultora Colliers, especialista en el mercado inmobilario y hotelero, tienen claro que estas son las dos razones que explican la debacle del sector en la ciudad. "Barcelona se hunde. Está muy afectada por las tensiones socio-políticas y desde el 1-O está viviendo sus momentos más bajos", aseguró ayer jueves el director del área de Hoteles de Colliers, Miguel Vázquez, en un encuentro con los medios. Desde la celebración del referéndum ilegal y hasta ahora, "apenas se han producido operaciones de relevancia en la ciudad", declara Vázquez. La venta del Hilton Diagonal Mar y del Silken Diagonal fueron las dos últimas grandes transacciones que se cerraron en Barcelona antes del 1-O.

La inestabilidad política en la Ciudad Condal ha frenado en seco al capital inversor. "Hay inversores que llevan más de un año y medio esperando a ver qué pasa, pero Barcelona no mejora" cuenta el experto. Según Vázquez, la posibilidad de que haya un cambio político en la capital catalana en las próximas elecciones que "facilite la actividad" sería muy positivo. "El color político lleva años condicionando la debilidad de Barcelona", reconoció en relación a las restricciones de Ada Colau.

Fue en el año 2015 cuando Colau se hizo con la alcaldía de la ciudad y decidió suspender la concesión de licencias para todo tipo de alojamientos turísticos. Esta fue una de sus medidas estrella y también una de las más polémicas. La regidora justificó la decisión en su objetivo de crear "un proceso de reflexión pausado y ordenado" sobre el modelo turístico de la ciudad, aunque a día de hoy, cuando han pasado casi cuatro años, todavía no la ha levantado.

Madrid vs Barcelona

Y mientras Barcelona agoniza, el sector hotelero de Madrid no para de cosechar éxitos. "Madrid ha dejado de ser el patito feo de Barcelona", señala Vázquez. De hecho, la capital es "la principal beneficiada" de la grave situación que atraviesa su competidora.

"Madrid está on fire. Hay un apetito por comprar en Madrid brutal, por eso, es la gran protagonista del año. Hard Rock, Four Seasons… los inversores nuevos no paran de llegar porque, entre otras cosas, Madrid ha conseguido ganar clientes en su oferta de ocio", señala el director del área de Hoteles de Colliers.

Tanto en el nivel de inversión en hoteles existentes (23 operaciones), como en reconversión de inmuebles (2), la capital superó a Barcelona con un importe de 632 millones de euros frente a los 232 millones de Barcelona.

Por provincias, la inversión en 2018 en hoteles en funcionamiento en Madrid duplica a la de 2017, mientras que la de Barcelona se reduce a la mitad.

En el gráfico anterior se ve que los archipiélagos acaparan el 46% del total de la inversión. Al igual que Barcelona, Málaga también ha visto reducida la inversión en sus hoteles, aunque Vázquez señala que la razón es "bien distinta" a la de la capital catalana. "Málaga es un destino muy deseado, pero que se ha puesto a unos niveles de precios muy elevados", señala.

Pese al batacazo de Barcelona, en el conjunto de España la inversión hotelera fue de 4.810 millones de euros en 2018, un 23,1% más que en 2017. Este dato supuso un nuevo máximo histórico y situó a nuestro país en el segundo destino favorito de Europa por los inversores solo por detrás de Reino Unido. Cuando se refiere a inversión, Colliers tiene en cuenta las transacciones de hoteles existentes,los inmuebles para su reconversión a hotel y el suelo para desarrollo hotelero. En total, el año pasado se compraron 273 hoteles con 36.189 habitaciones en España, 91 más que el año anterior.