Economía en la Convención del PP: "No podemos caer en la trampa socialdemócrata"

El Partido Popular celebró este fin de semana su Convención Nacional. Con el título España en Libertad, la cumbre fue concebida por Pablo Casado y su equipo como una oportunidad de oro para consolidar un punto de inflexión en el terreno ideológico y programático, marcado por un acercamiento a las tesis liberal-conservadoras que la formación azul defendió con más ahínco en épocas anteriores.

El panel dedicado específicamente a la economía contó con la participación de tres expertos: Carlos Rodríguez Braun, Daniel Lacalle y Lorenzo Bernaldo de Quirós. La mesa estuvo moderada por Isabel García Tejerina, que ocupó el cargo de ministra de Medio Ambiente en la Administración de Mariano Rajoy y ahora

El mediático gestor de fondos Daniel Lacalle arrancó su intervención recordando que "el contexto internacional plantea un evidente deterioro, pero no podemos ver el proceso de ralentización del crecimiento como sinónimo de una crisis futura. Si hacemos las cosas bien, podemos salir reforzados. No obstante, estamos tomando pasos muy equivocados y España puede acabar sufriendo las consecuencias".

"Se eliminan deducciones a la creación de empleo, se crean nuevos impuestos, se aumenta la presión fiscal sobre empresas y trabajadores, se amplían las bases de cotización… Todo eso no financia el Estado del Bienestar, sino el Bienestar de Pedro Sánchez. No podemos copiar modelos fracasados, que han llevado a otros países al estancamiento. El centro-derecha no puede caer en esa trampa socialdemócrata. La globalización nos ofrece oportunidades fantásticas para el progreso, pero tenemos que aprovecharlas", señaló Lacalle.

"Liberales… cuando se acercan las elecciones"

Carlos Rodríguez Braun tomó la palabra a continuación y señaló que "es fácil hablar de liberalismo, uno siempre puede proclamarse liberal y montar grandes eventos como este, pero luego hay que cumplir. No vale decir que se van a bajar los impuestos y luego subirlos. ¿Que había una crisis? Bueno, siempre hay excusas para no bajar los impuestos… pero el político que quiere defender la libertad tiene que estar por encima de todo eso, tiene que ignorar la presión de sus enemigos, tiene que estar más allá de los grupos de presión y tiene que hacer eso que ha dicho que va a hacer, es decir, bajar los impuestos".

"La Ley Electoral de Rodríguez Braun dice que todos son liberales… cuando se acercan las elecciones. El PP dice que es liberal, Ciudadanos también… ¡Hasta Pedro Sánchez dijo recientemente que es liberal! Pero hay que tener cuidado. La sensibilidad del ciudadano español ante los impuestos es mayor que antes, de modo que el castigo por subirlos es ahora mayo", apuntó el profesor y colaborador de Libre Mercado.

"Hay que reducir la deuda y el déficit"

Lorenzo Bernaldo de Quirós subrayó que "el PP se encontró problemas económicos extraordinarios en 1996 y 2011. Cuando vuelva al poder, es muy probable que la situación sea similar. Estamos llegando al final del ciclo de crecimiento y en 2020 podemos incluso enfrentar una recesión. Por tanto, hay que estar preparados para gestionar esa situación. Afortunadamente, las ideas socialdemócratas están cada vez más desfasadas, más que nada porque no funcionan, porque no dan resultado".

"Hay que reducir rápidamente la deuda y el déficit público. Tenemos un sistema tributario que penaliza el trabajo, el ahorro y la inversión, de modo que minamos el crecimiento económico. Estamos manteniendo unas regulaciones que impiden que el capitalismo genere más riqueza y bienestar. Todos estos son temas vitales, pero, lamentablemente, han desaparecido del debate a pesar de que la situación es gravísima", concluyó el presidente de la consultora Freemarket.