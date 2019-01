Almeida quiere impulsar "una notable bajada de impuestos" en el Ayuntamiento de Madrid

José Luis Martínez Almeida llegó al Ayuntamiento de Madrid en mayo de 2015, de la mano de Esperanza Aguirre. Desde el comienzo de la legislatura, este diario se hizo eco de sus brillantes intervenciones en el Pleno municipal. Cada vez que este Abogado del Estado tomaba la palabra, el nerviosismo en los escaños de Ahora Madrid era más que palpable. Por tanto, no sorprendió que Almeida pasase a liderar el grupo municipal tras el adiós de Aguirre, como tampoco ha sorprendido su nombramiento como candidato del Partido Popular a la alcaldía de la capital.

Almeida es licenciado en Derecho por ICADE. Ejerce como Abogado del Estado en Gerona y Toledo antes de recalar en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde está ocupado desde 2003 hasta 2007. Ese año, el cabeza de cartel de los populares para los comicios del próximo mes de mayo pasa a la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, su primer cargo político.

¿Qué ideas económicas tiene Almeida? Según explicó en una entrevista exclusiva con este diario, "para que los lectores se hagan una idea, basta con que sepan que el regalo de navidades del grupo municipal popular en 2016 fue un ejemplar del libro Camino de servidumbre, de Friedrich Hayek". Para el popular, "la libertad es un principio rector en la economía".

"Una notable bajada de impuestos"

Almeida, que conoce bien la Administración Pública, considera que el tamaño del Ayuntamiento se ha sobredimensionado de forma significativa desde que Manuela Carmena ocupa el cargo de alcaldesa: "el problema de la administración moderna es que maximiza su propio interés, no el de los ciudadanos a los que sirve. Con el gobierno de Ahora Madrid tenemos el ejemplo perfecto del peligro de la elefantiasis del Estado: no parte de un análisis de necesidades y recursos, sino de prejuicios e ideología. Al final de esta legislatura no dejarán una mejor ciudad como legado, sino una mayor burocracia y un gasto disparado".

¿Y qué hay de la política fiscal? En opinión de Almeida, "el Ayuntamiento no necesita más ingresos. De hecho, tenemos margen para bajar los impuestos. Nosotros defendemos claramente una notable bajada de impuestos para los madrileños dado que el Ayuntamiento, gracias a los esfuerzos de la corporación, anterior está en superávit, porque es posible llevarla a cabo y porque sería un estímulo muy importante que afianzaría la recuperación económica de la ciudad".

Oposición en clave económica

Almeida ha contado con tres figuras clave a la hora de defender su discurso económico en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid: Íñigo Henríquez de Luna, José Luis Moreno y Percival Manglano. A lo largo de la legislatura, los temas centrales que han ocupado a los populares de la Villa y Corte han sido la inseguridad jurídica, las subidas fiscales, el aumento de la burocracia, las restricciones al tráfico y las trabas a inversiones inmobiliarias como la Operación Chamartín.