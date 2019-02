Los taxistas de Madrid votarán si desconvocan la huelga: "Hemos perdido la batalla, pero no la guerra"

Las asociaciones del taxi organizan este martes un referéndum para decidir si desconvocan la huelga indefinida tras la negativa de la Comunidad de Madrid de acometer una regulación inmediata de la VTC.

Los taxistas están llamados a votar entre las 10:00 y 18:00 horas en la T-4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Posteriormente y una vez cerradas las urnas, se procederá al recuento del sufragio emitido.

Los profesionales del sector tomarán esta decisión precisamente cuando se cumplen 16 días de paro indefinido y tras constatar ayer por medio de la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, que no habrá una regulación exprés de la VTC y que sí se aprobará en breve (en Consejo de Gobierno) un cambio en el reglamento del taxi para que puedan tener tarifas a precio cerrado junto a la modalidad de trayecto compartido.

El presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Julio Sanz, explicó ayer tras la reunión en la Consejería de Transportes que el sector se había sentido "insultado" y "despreciado" por la negativa de la Comunidad a regular ahora a la VTC, apelando a una tramitación ordinaria de una futura normativa que puede tardar años en salir y supeditada al consenso entre sectores.

"Esta batalla la hemos perdido, pero no la guerra", ha relatado Sanz, para insistir en que los taxistas se sienten "humillados" pero "no vencidos", por lo que van a reorganizarse de cara a plantear su lucha hasta las elecciones si no "hasta el final".

A su vez, la consejera de Transportes explicó que el Ejecutivo autonómico no piensa lanzar ninguna reforma legislativa que no tenga el consenso entre ambos sectores y el resto de agentes implicados, dado que un planteamiento como el de Cataluña (con precontratación temporal) suponía "despidos" y vulneraba la libertad de elección de los madrileños a la hora de decidir sobre la modalidad de transporte terrestre. "No voy a regular algo sobre el que no haya acuerdo por parte de todas las partes, porque entiendo que los VTC tienen que tener las mismas posibilidades de desarrollo", insistió la consejera de Transportes, quien confía en que se desconvoque la huelga y los madrileños puedan optar al servicio del taxi.