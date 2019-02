¿Quién inventó los días moscosos?

Polémica con los días moscosos de los funcionarios. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) aseguraba ayer que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha decidido limitar los días de asuntos propios de los empleados públicos introduciendo un nuevo criterio que liga los moscosos al tiempo trabajado durante el año.

Sin embargo, el Gobierno negó esta acusación y dijo que no se ha producido ningún cambio de criterio en la regulación de los moscosos. En otro comunicado, Función Pública aseguró que lo que ha hecho la Comisión Superior de Personal ha sido únicamente responder a una consulta que afecta "exclusivamente" a los empleados públicos de nuevo ingreso y relativa sólo a si deben o no computar los periodos de práctica o cursos selectivos como periodo efectivamente trabajado.

Por regla general, los funcionarios tienen 6 días moscosos al año. Si CSIF tuviera razón, a partir de ahora estos días serán proporcionales al tiempo efectivamente trabajado durante el año natural. Por ejemplo, las mujeres víctimas de violencia de género que se reincorporen de una excedencia o los funcionarios que vuelvan al trabajo después de una excedencia por cuidado de familiares verían reducidos estos días de libre disposición.

La historia de los moscosos

Estos días de permiso por asuntos particulares fueron aprobados en el año 1983 y no estaban vinculados al periodo trabajado y, por tanto, no estaban sometidos a prorrateo. Fue el entonces ministro de la Presidencia, Javier Moscoso el que los aprobó para compensar a los empleados públicos por la pérdida del poder adquisitivo, puesto que los sueldos no se incrementaban al ritmo del IPC. Desde entonces, los funcionarios han mantenido este privilegio.

En total, se trata de seis días de permiso por asuntos particulares, al que se añaden dos días más al cumplir seis trienios en la Administración, más un día extra adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo.

El Gobierno redujo el número de días moscosos de los funcionarios en 2012, en plena crisis económica, aunque ya han sido devueltos.