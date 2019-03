Vuelve el Seat 600 y está vez será 100% eléctrico

Si hay un coche icónico por excelencia ese es el SEAT 600, que fue el coche más vendido en la España de los años 60. Tanto ha marcado ese bólido que la marca Little Electric Cars va a volver a comercializarlo, esta vez en su versión eléctrica. La compañía está participada al 100% por Movelco y Recalvi. Esta iniciativa se encuentra dentro de la línea que sacará la empresa bajo el título "clásicos con un corazón del siglo XXI", y el e600 será el primer modelo.

Y no habrá que esperar demasiado para volver a verlos por la carretera, aunque esta vez eléctricos. En la feria Motortec, que se celebra en Madrid entre el 13 y el 16 de marzo, será presentado en sociedad, y seguramente ocupe gran cantidad de focos. Eso sí, la empresa no ha tenido nada fácil llegar hasta aquí, pues ha tenido que vivir una autentica batalla de homologaciones para hacer del e600 una realidad.

Movelco quiere ponerlo en el mercado a partir del próximo mes de abril, ya que cuentan con todas las licencias pertinentes para hacerlo. El precio no se revelará hasta su presentación en la feria Motortec. La línea de clásicos tiene un gran futuro y pretende seleccionarlos y adaptarlos a su versión eléctrica. Esto ya lo hizo la marca MINI en el salón de Nueva York, donde presentó el coche original en su versión eléctrica.

Según los especialistas, adaptar el motor eléctrico a un SEAT 600 es toda una obra de ingeniería que ha conseguido la compañía Little. La empresa destaca por fabricar coches especiales y soluciones integrales de electromovilidad adaptadas a cada cliente. "En el desarrollo de nuestros vehículos especiales volcamos todo nuestro conocimiento y know how en cuestiones como la electrificación, la I+D+i vinculada a la movilidad eficiente, la acumulación de energía y otros aspectos relacionados con la propia concepción y desarrollo del vehículo", explica Little.

Del e600 se desconocen muchas cosas, como el tamaño, la autonomía, la potencia, el precio, los modelos que se pondrán en el mercado, etc., pero seguro que la compañía logra acaparar las miradas en la feria madrileña y, probablemente, haya más de un nostálgico deseoso de volver a tener un 600 del siglo XXI.