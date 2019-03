"El Máster de OMMA es un ejemplo de decisión value"

Libertad Digital ha tenido la oportunidad de entrevistar a Jesús Torres, analista financiero en la empresa GFT y uno de los mejores alumnos que han pasado por el Máster en Value Investing y Teoría del Ciclo del Centro de Estudios Superiores OMMA.

- ¿Cómo y por qué te empezaste a interesar por el mundo de la inversión y de las finanzas?

Me reconozco como autodidacta apasionado del mundo empresarial y las finanzas. Ya de joven, antes de entrar en la universidad, leía todos los libros de gestión empresarial y bolsa que pasaban por mis manos, cosa que continúo haciendo.

Aunque estudié Economía, terminé especializándome en la dirección de operaciones y cadena de suministro de las compañías, donde ocupé posiciones relacionadas con la producción, la logística de distribución y áreas IT. No lo sabía en aquel momento, pero esas iban a ser las bases para entender mejor las finanzas y la inversión.

En el año 2009, tras abandonar una posición bastante cómoda en España en el área de operaciones, vi una oportunidad para ofrecer servicios de consultoría a otras compañías y fundé mi propia empresa de consultoría financiera. Tras un periplo de dos años en Reino Unido incorporé servicios de gestión de patrimonio familiar e inversión. Actualmente, compagino el asesoramiento de inversiones con filosofía value investing con trabajos de consultoría para la banca.

- ¿Cómo es el día a día de alguien como tú dedicado al ámbito financiero?

El mundo de la banca minorista no se parece mucho al día a día de un asesor o gestor de inversiones. Cuando estoy trabajando para la banca dedico el día a planificar, valorar esfuerzos, asegurar la ejecución de los proyectos y preparar informes. Esto requiere de análisis de datos, reuniones con equipos, llamadas de teléfono y un uso intensivo del correo electrónico.

El día a día como asesor de inversiones es menos caótico. Consiste, básicamente, en intentar entender los fundamentales de las compañías, sus ventajas competitivas y si van a persistir en un futuro próximo. No es tan caótico y sí bastante más solitario, pero requiere de muchas horas que no todo el mundo está dispuesto a sacrificar.

- ¿Qué recomendaciones de inversión darías a quien quiere sacar partido a su patrimonio?

Que ahorren, que disfruten ahorrando por pequeña que sea la cantidad (yo al menos disfruto cuando ahorro), y que comiencen a invertir cuanto antes para aprovechar el poder del interés compuesto y de la capitalización.

Invertir por tu cuenta requiere de mucho esfuerzo y tiempo. Si alguien no puede permitírselo, mi consejo es que confíe únicamente en gestores que tienen skin in the game y cuya filosofía de inversión encaje con las preferencias del ahorrador. Si, por el contrario, uno quiere invertir sus ahorros por su propia cuenta mi consejo es que se forme, ya que en ese sentido es indispensable contar con una adecuada formación financiera. Como base, deberá aprender inglés y contabilidad, que es el lenguaje de los negocios. Lo importante es que comience a interesarse por cómo funcionan los procesos de acción humana, productivos y de distribución en las compañías.

- ¿Qué te llevó a matricularte en el Máster en Value Investing y Teoría del Ciclo?

En mi caso lo tenía claro. Buscaba un programa que estudiase la economía desde un punto de vista de la Escuela Austriaca para así poder entender el ciclo económico, algo que no explican en la universidad, donde el enfoque está basado en un modelo neoclásico. Y, por otro lado, que proporcionara las herramientas de inversión que utilizan Warren Buffett, Benjamin Graham y Peter Lynch.

Y, aunque en ese sentido, el programa que ofrece el Máster en Value Investing y Teoría del Ciclo de OMMA era muy completo, lo que terminó por convencerme fue la plantilla de profesores que lo imparten.

- ¿Hasta qué punto aplicas como inversor profesional lo que has aprendido en el Máster?

Un aspecto importante de este Máster es que no hay asignaturas de relleno. Todo el programa está perfectamente encajado y combina a la perfección la base teórica y la práctica. Todo es aplicable al día a día: el papel de los bancos centrales, los tipos de interés, la fase del ciclo en la que nos encontramos, el análisis económico de los estados de resultados de las compañías, las herramientas de valoración… Son cuestiones que se aplican en la típica jornada de un profesional de la inversión o las finanzas.

- ¿El Máster cumplió tus expectativas?

El nivel de los profesores ayuda a la comprensión de un programa formativo que combina macro y microeconomía, coyuntura económica, herramientas de inversión y optimización fiscal. Todo ello desarrollado con un excelente nivel de profundidad y calidad. Charlie Munger dice que toda inversión inteligente es value investing: adquirir más de lo que estás pagando. Bajo mi punto de vista, este Máster es un ejemplo de decisión value.

- ¿En qué medida crees que el Máster te puede ayudar profesionalmente?

El Máster te permite convertirte en un experto en el análisis del ciclo económico y en un maestro de la inversión en valor para el análisis de compañías. Sin embargo, para acceder a una posición dentro de este mundo hay que tener suerte, ya que es un sector que continúa estando dominado por la banca minorista, que copa la mayor parte de captación de ahorros, al menos en España. No obstante, la suerte ocurre cuando la preparación y la oportunidad se encuentran, y este Máster te asegura la parte de la preparación.

- ¿Cuál es la mejor enseñanza que has sacado del Máster?

Aprender a prevenir y a proteger mis ahorros y los de mi coinversores. También a sacar partido de las crisis económicas.

- ¿El Máster te ha formado para valorar adecuadamente compañías y para saber invertir tu patrimonio de manera segura con una visión largoplacista?

He de admitir que este Máster me ha conferido una ventaja competitiva en el ámbito profesional de la que no todos los profesionales en el mercado disponen. Las técnicas de valoración son muy completas y exhaustivas. El análisis contable se realiza siempre con un objetivo de valoración del precio objetivo de la compañía. A eso se suma el análisis de valoración cualitativa, que también hay que tener en cuenta.

En cuanto al plazo de las inversiones, siempre digo que nadie sabe lo que va a pasar mañana y el mercado puede reconocer el valor de tu inversión en un corto, medio o largo plazo. Lo importante es invertir siempre con un margen de seguridad, y esto se aprende con este Máster.

- ¿La teoría del ciclo que se aprende en el Máster es importante para un inversor?

Si bien soy de los que piensan que no hace falta ser un experto en economía para tomar las decisiones de inversión más básicas, sí que es indispensable contar con un marco conceptual sólido de base que te permita situarte y navegar por cada una de las fases del ciclo que atraviesa la economía. Sobre todo para poder evitar errores de inversión, que, de otra forma, te pueden resultar muy costosos, con caídas de hasta el 80 y 90% en algunos valores.

En este sentido, las aproximaciones de la Escuela Austriaca de economía y la teoría de la liquidez en el ámbito empresarial y bancario que confiere este Máster son fundamentales para todo inversor de éxito porque, como digo, nos proporcionan un conocimiento sobre la formación de los precios, el carácter subjetivo de las valoraciones individuales, el empleo, los tipos de interés, el endeudamiento y el proceso competitivo.

- Algunos alumnos han considerado que el Máster ha sido toda una aventura intelectual que les ha cambiado la vida…

Este Máster ha supuesto un esfuerzo personal debido a la carga lectiva que implica. Sin duda también, un reto intelectual para adquirir e interiorizar los fundamentos sólidos de inversión en valor que permiten invertir los ahorros de una manera sólida y exitosa, responsable y con una capacidad para tomar decisiones de forma independiente.