Uber elige Madrid para estrenar sus primeros patinetes eléctricos

Uber elige Madrid para el primer lanzamiento en Europa de JUMP by Uber, su servicio de patinetes eléctricos. Los usuarios de la capital disponen desde este martes de una nueva alternativa para moverse por la ciudad de una forma práctica, sostenible y económica.

El servicio cuenta con un total de 566 patinetes eléctricos en Madrid, distribuidos en los distritos de Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán, Chamberí, Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca, La Latina, Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas, Moratalaz, Ciudad Lineal, Hortaleza y San Blas-Canillejas.

Christian Freese, Director General de JUMP by Uber en EMEA: "Éste es el primer paso hacia nuestra visión para Madrid y cientos de ciudades en todo el mundo: convertirnos en una plataforma en la que el usuario pueda elegir cómo quiere viajar en función de sus necesidades, y pueda combinar distintos medios de transporte en un mismo trayecto. Estamos muy ilusionados por empezar nuestra aventura en Madrid, una ciudad comprometida con las nuevas alternativas de movilidad que sustituyen el uso del vehículo privado"

Patinar con seguridad

Una de las máximas prioridades de Uber es la seguridad de pasajeros, conductores y repartidores. El equipo de JUMP by Uber trabaja para garantizar los mismos estándares para los usuarios de los patinetes eléctricos. Los usuarios recibirán información relativa a la normativa municipal y los principales elementos para reforzar la seguridad en el uso del patinete eléctrico.

La recomendación de utilizar casco, no circular por la acera, indicar los cambios de dirección y aparcar correctamente son los elementos básicos para un correcto uso de JUMP by Uber. Para empezar a utilizar el servicio, los usuarios de Uber tan solo tienen que actualizar su aplicación. Los que todavía no tengan instalada la app de Uber únicamente necesitan descargarla, registrarse y acceder con su nombre de usuario y contraseña.