Taco Bell se lanza al sector hotelero

La cadena de comida rápida ha sorprendido con su nueva línea de negocio, que por el momento será algo temporal. Taco Bell ha anunciado que transformará un hotel y resort en Palm Springs (California) para crear The Bell: A Taco Bell Hotel and Resort. La compañía ha confirmado que la temática principal en la decoración será, cómo no, los tacos.

Cada habitación estará decorada de una manera diferente, pero seguirá siempre la línea de esta franquicia. Entre los servicios que ofrecerán se encuentra el de servir cócteles en la piscina inspirados en los tacos, abrir un espacio para hacer manicura inspirada en los tacos y una tienda de regalos centrada en los tacos. Aunque estos son sólo los primeros planes que la compañía está preparando. Sin embargo, lo que sí ha quedado claro es que todo, absolutamente todo, estará centrado en su plato estrella: el taco mexicano.

El hotel abrirá sus puertas el próximo 9 de agosto y los amantes de los tacos mayores de 19 años podrán comenzar a hacer las reservas el próximo mes de junio a través de la página web que se habilitará para ello. "The Bell es la mayor incursión en el mundo del estilo de vida que Taco Bell ha realizado hasta la fecha", afirma Marisa Thalberg, directora de Marca Global de Taco Bell. "Será divertido, colorido, sabroso y lleno de todo lo que nuestros fans podrían esperar de nosotros".

La adquisición de este hotel es la mayor estrategia de marketing offline llevada a cabo por esta empresa hasta ahora. Taco Bell se ha estado reinventando durante años y ha sido bastante innovador en cuanto a la publicidad. De hecho, hace dos años llegó a un acuerdo con Forever 21 para crear una línea de ropa. Más allá de eso, la compañía también tiene negocios en la industria de las bodas y hasta ha creado restaurantes de lujo, muy diferentes a los clásicos lugares de comida rápida.

Sin embargo, el The Bell: A Taco Bell Hotel and Resort estará abierto "por tiempo limitado", según ha comunicado la propia empresa. Por eso, los fans de la cadena de comida rápida tendrán que darse prisa en reservar antes de que sea demasiado tarde. Aunque, eso sí, la fecha en la que The Bell cerrará las puertas todavía no se conoce y es posible que varíe en función del éxito del hotel.