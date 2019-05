Fin a la guerra al coche: Almeida bajará a 25 euros las multas y acabará con Madrid Central

A lo largo de los últimos cuatro años, el Ayuntamiento de Madrid ha protagonizado una auténtica cruzada contra los conductores. Primero fue la aplicación del protocolo que restringe la circulación, la velocidad y los aparcamientos apelando a motivos medioambientales. Después llegó el cierre al tráfico de carriles cuya extensión conjunta rebasa los 30 kilómetros. Lo tercero fue la aplicación del límite de velocidad de 30 kilómetros por hora en el 85% de las calles de la ciudad. En cuarto lugar aparecieron las multas, que subieron hasta llegar a las 8.000 sanciones diarias. Pero la puntilla fueron las restricciones al tráfico en Madrid Central, donde se impide la entrada de buena parte de los vehículos que entran en la capital, y la A-5, donde se han instalado semáforos que retrasan significativamente los desplazamientos.

La consultora INRIX, una organización especializada en medir la fluidez del tráfico en las grandes ciudades, ha situado a Madrid entre las 25 capitales del globo con más congestión en la circulación. La Villa y Corte se coloca a la altura de Guayaquil o Chicago. El conductor promedio pierde 129 horas al año por los atascos que se están produciendo en la ciudad. Semejantes indicadores ponen de manifiesto lo urgente que es un cambio en materia de movilidad, pero ¿qué propone el popular José Luis Martínez Almeida, llamado a convertirse en alcalde tras la mayoría alcanzada por su formación, Ciudadanos y Vox en las pasadas elecciones municipales?

Quizá lo más llamativo de su manifiesto programático es el anuncio del fin de Madrid Central. No hay que olvidar que el principal argumento por el que se ha cerrado el centro de la ciudad al tráfico es la necesidad de luchar contra la contaminación. Sin embargo, las estaciones que miden la calidad del aire muestran que el tráfico no ha desaparecido: simplemente se ha desplazado. Por tanto, el saldo final es una ciudad con peores indicadores medioambientales. No en vano, las emisiones contaminantes han subido un 17% en los barrios vecinos a las zonas cerradas al tráfico y solo 2 de los 24 puntos de análisis han registrado un descenso de la polución. Por tanto, el fin de Madrid Central no parece un problema desde el punto de vista medioambiental.

En cuanto a las multas de tráfico, Almeida ha lanzado dos propuestas. Por un lado, pretende que las multas de aparcamiento y las sanciones por entrar en Áreas de Prioridad Residencial bajen de 90 a 50 euros, con la posibilidad de llevar a 25 euros dicho pago en el caso de que se proceda a abonar la penalización de forma anticipada. Por otro lado, el alcaldable quiere que la sanción sea de 0 euros para aquellos madrileños que no hayan sido experimentados en los últimos dos años, como premio a los conductores más cumplidores.

El dirigente popular, que está llamado a ser una de las figuras más destacadas del nuevo PP de Pablo Casado, ha introducido también un planteamiento de rebaja en el Impuesto de Circulación, que se reduciría un 30% para aquellos conductores que no acumulen sanciones durante los tres años anteriores. De nuevo, se trata de una rebaja pensada para premiar a los conductores que mejor se mueven por la capital.

Las propuestas de movilidad de Almeida también incluyen los siguientes puntos: