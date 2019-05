Unos okupas echan a un anciano de 90 años de su casa: "A ver si te mueres y nos la quedamos"

A sus 90 años, Sebastián se ha visto obligado a abandonar su casa debido al acoso diario de los vecinos okupas que viven en la planta de arriba. Entre lágrimas, este anciano de Carabanchel se ve obligado a hacer las maletas y a despedirse de una casa en la que llevaba 38 años viviendo. No puede más.

Un reportaje de Madrid Directo refleja el sobrecogedor testimonio del hombre, acosado y amenazado por unos okupas, que todo apunta a que son de etnia gitana. "Me están echando, me están amenazando. Es así", reconoce Sebastián. "Salgo de casa y me acosan", relata.

Estos delincuentes no muestran ningún tipo de piedad con el hombre, y actúan con total impunidad. A Sebastián le han llegado a decir que "a ver si te mueres, viejo, y nos quedamos con tu casa".

llama #Sebastián, tiene 90 años y va a tener que abandonar su propia casa por culpa de los okupas. "A ver si te mueres, viejo, y nos quedamos con tu vivienda", le presionan y amenazan. Su historia, esta tarde en @MadridDirecto @luisfiuzatv #MD428a href="https://t.co/vI9YiAfiMv">pic.twitter.com/vI9YiAfiMv — Telemadrid (@telemadrid) May 28, 2019

El drama de Sebastián no es nada nuevo. Hace un año, la misma cadena recogía las pruebas de su testimonio. "Como le coja, le meto una puñalá que vuela por los aires", amenazaba una de las okupas, que estaba siendo grabada. Ante el asombro del reportero por referirse a una persona de 90 años en esos términos, ella justificaba su actitud en que Sebastián, "en todo se mete".

El hombre, que tiene que valerse de una muleta para caminar, vivía en un bajo porque tiene problemas de movilidad. Ahora, su vida será todavía más complicada. "En mi estado me tengo que ir a vivir a un segundo sin ascensor", lamenta. El anciano tiene a su mujer enferma en una residencia y su único deseo es que los okupas se vayan.