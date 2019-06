Una cerveza hecha a base de bagels, el último éxito en las cervecerías neoyorquinas

Una cerveza elaborada a base de bagels, que es un pan redondo con un agujero en el centro, es ya una realidad. La iniciativa ha surgido de la mano de Black Seed Bagels y Folksbier Brauerei y busca dar una segunda vida a todos los bagels que sobran de manera diaria en Black Seed. Lo que puede parecer a simple vista una locura, no lo es tanto, ya que los bagels se componen, básicamente, de harina de trigo, que es un ingrediente muy útil para hacer cerveza.

"Estábamos pensando en nuestros desechos de comida y en cómo tenemos los panecillos sobrantes al final del día, sin importar cuánto intentemos clavar el número correcto para todos los días", asegura Noah Bernamoff, fundador de Black Seed Bagels a la revista Fortune. "Empezamos a pensar en cómo podríamos manipular las sobras de una forma muy diferente, y nos encontramos con esta idea de hacer cerveza. Me dirigí a uno de los mejores cerveceros que conozco y, gracias a Dios, dijeron que sí".

Cuando la cervecera Folksbier recibe los bagels que no se han vendido y que no llevan ni cebolla ni ajo -para no distorsionar el sabor final- los rompen a mano y los utilizan para sustituir al 25% de los granos necesarios para crear una cerveza. Es decir, la cerveza hecha de bagels lleva un 25% de este pan. "Tenemos que ser cautelosos porque, en algún momento, habrá demasiados bagels y no habrá suficientes granos para fermentar adecuadamente porque los tipos de azúcares que salen de los bagels son diferentes de los que se obtienen de los granos", explica Kauffman, fundador de Floksbier. "No estamos tratando de hacer cerveza con sabor a bagel. Estamos tratando de hacer cerveza con bagels."

La cerveza hecha con bagels se llama Black Seed Glow Up y se elabora con el mismo estilo que la Berliner Weisse, que es una cerveza del norte de Alemania que Folksbier crea a base de frutas del Valle del Hudson. En lugar de estas frutas, la compañía cervecera emplea bagels y algo de miel, que se añade en el momento en el que los bagels se hornean. Según los que han probado esta cerveza, su sabor es "agrio y agradablemente ácido".

Rápida creación

La idea que Bernamoff tuvo surgió hace solo cinco meses, el tiempo que ha tardado la empresa de cerveza en sacar al mercado esta nueva bebida. Eso sí, su precio no es demasiado barato. Una botella de 750 mililitros se vende por 14 dólares. Aunque, eso sí, la Black Seed Glow Up está siendo un éxito y está ya a la venta en las principales cervecerías de Nueva York. Tanto éxito ha tenido la primera tirada que ya está casi agotada y Folksbier trabaja ya en la segunda tanda.