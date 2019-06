Claves para seleccionar un buen fondo de inversión

El problema que padecen los ahorradores españoles es el de la bancarización, decía Francisco Rodríguez D'Achille, del equipo de relación con inversores de Amiral Gestion en Tu Dinero Nunca Duerme preguntado por el motivo que se esconde detrás de que haya tantos fondos de inversión que no logren batir al mercado. "El cliente está huérfano, sobre todo el inversor conservador", decía Francisco.

Sin embargo, el mercado ofrece gestión independiente de calidad y las características de estos gestores suelen ser "coincidentes: independencia, se juegan su patrimonio y son capaces de aumentar su círculo de competencia".

Es importante también el tamaño que tengan los fondos: "A mayor volumen, mayor obligación de estar invertido, lo cual dificulta la búsqueda de buenas oportunidades", concluye Francisco Rodríguez.

Otro problema de los fondos que no cumplen esas características de las que hablaba el invitado de Tu Dinero Nunca Duerme es "que muchos de esos fondos, sus gestores no responden ante sus partícipes, sino ante sus superiores. Si a esto le sumamos el cortoplacismo y el efecto manada –seguir la corriente al mercado– los incentivos de muchos fondos no son los correctos para obtener rentabilidad".

Para encontrar estos fondos, Francisco Javier Rodríguez D'Achille destacaba "algunas herramientas" que nos ofrece el mercado, como Morning Star, que recoge un gran número de indicadores y claves para seleccionar esos fondos.

El CEO de Finizens Giorgio Semenzato, y su director de desarrollo de negocio, Felipe Moreno, destacaron que no sólo de gestión activa vive el inversor, y recordaron que el ritmo de crecimiento de la gestión pasiva es 9 o 10 veces superior al de la activa. En este sentido, Finizens se está convirtiendo en un líder de gestión pasiva indexada independiente en España.

