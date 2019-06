La "historia de éxito" que describía Milton Friedman llega a Madrid

El premio Nobel de Economía y gran divulgador de las ideas de la libertad, Milton Friedman, llegó a la conclusión de que la Universidad Francisco Marroquín "es un inusual y extraordinario ejemplo de cómo una gestión privada es capaz de promover un clima de opinión favorable al libre mercado: no conozco otra historia de éxito comparable a esta".

La Universidad Francisco Marroquín (UFM) es una institución americana fundada en 1971 con la idea de difundir la libertad en todos los órdenes de la vida por la que han pasado distintos premios Nobel. "Es demasiado bueno para ser verdad. Pero es verdad. En realidad existe". Tal como escribió Jay Nordlinger en una serie de artículos titulados Freedom U, Freedom U Part I, Part II, Part III y Part IV en la revista National Review sobre la UFM. The Best Schools la considerada la mejor universidad del mundo para estudiar economía clásica, quedando por encima de otras prestigiosas instituciones educativas como la University of Chicago, New York University o Suffolk University.

Desde que abrió sus aulas, la UFM ha ocupado un lugar destacado entre las universidades más innovadoras del continente americano. La implantación de wifi en 1998, la emisión de canales de vídeo en internet a partir de 2001, tres años antes de la aparición de Youtube, o la experimentación con servicios basados en blockchain desde 2013 son algunos de los hitos que han posicionado a esta institución educativa disruptiva como un referente en la aplicación de las últimas novedades tecnológicas al proceso de aprendizaje.

Y es que uno de los puntos fuertes de esta universidad es el fomento del emprendimiento y el aprendizaje activo entre sus alumnos, con unos planes de estudio enfocados a la puesta en marcha de ideas empresariales. En 2016, la revista empresarial más grande de Brasil, Pequenas Empresas & Grandes Negócios, definió a la UFM en su portada como una universidad con espíritu de Startup y en su artículo interior la presenta como la abanderada de la nueva educación empresarial. Siman Layyous, cofundador de Yumus y alumno de 4° año en el Grado en Entrepreneurship, asegura que "estudiar emprendimiento en la UFM ha sido una gran experiencia para mí. Me ha ayudado a tener una visión día a día. Y me ha facilitado ver oportunidades de negocio y analizarlas mejor. Además, muchas de las clases son prácticas, con lo que he tenido la oportunidad de visitar grandes empresas. Algo diferente es que se utilizan metodologías activas basadas en casos y diálogos, lo que contribuye a que las clases resulten enriquecedoras".

Ahora, la historia de éxito que tanto impresionó a Milton Friedman, ha abierto sus puertas en Madrid.

Oferta académica

La Universidad Francisco Marroquín en Madrid ha arrancado con los siguientes programas:

Grado/Licenciatura en Entrepreneurship . Una carrera enfocada a los negocios y la creación de los mismos.

. Una carrera enfocada a los negocios y la creación de los mismos. Grado/Licenciatura en Administración de Empresas . Unos estudios diseñados para formar profesionales con visión empresarial y estratégica.

. Unos estudios diseñados para formar profesionales con visión empresarial y estratégica. Máster /Maestría en Economía . Un riguroso programa que recoge las aportaciones científicas más sólidas en defensa de los mercados libres e incorpora la formación en nueva economía como las criptodivisas, el big data o el blockchain.

. Un riguroso programa que recoge las aportaciones científicas más sólidas en defensa de los mercados libres e incorpora la formación en nueva economía como las criptodivisas, el big data o el blockchain. Master in Business Administration. Un MBA que se adapta tanto a ejecutivos como a emprendedores.

Títulos oficiales

Otra de las fortalezas de UFM Madrid la encontramos en la oficialidad de sus títulos. Los títulos de la Universidad Francisco Marroquín con sede en España son títulos oficiales de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. El título es reconocible oficialmente en España y en el Espacio Europeo de Educación Superior, cuando lo solicite el alumno que así lo desee, a través del Ministerio de Educación y Formación Profesional español, siguiendo las directrices del Real Decreto 967/2014.

Programa de becas

La Universidad Francisco Marroquín en Madrid oferta becas de hasta el 80% del precio de la matrícula. Estas becas valoran las circunstancias, los méritos y el talento de todos aquellos estudiantes que desean firmemente formar parte de la comunidad UFM. Por eso, desde el servicio de ayudas al estudio de UFM Madrid, se brinda la oportunidad a los mejores alumnos de obtener alguna de las becas o exoneraciones de pago disponibles.

Las becas para alumnos residentes en España cubren hasta el 80% de la matrícula durante los dos primeros cursos de grado. Para los alumnos procedentes de América, las becas alcanzan el 30% de la matrícula, también durante los dos primeros cursos.

Podrán solicitar una beca en UFM Madrid todos aquellos aspirantes que hayan completado el proceso de admisión y hayan sido admitidos.

Información de contacto

Para más información se puede visitar la web madrid.ufm.edu, escribir a admisionesmadrid@ufm.edu y becasmadrid@ufm.edu, así como llamar al (+34) 910 66 81 53.