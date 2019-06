La aerolínea de Amazon despega: tendrá 70 aviones en 2021

El gigante del comercio electrónico quiere dar el salto a los cielos y acaba de anunciar que pretende contar con 70 aviones para el año 2021, una flota que le dará un peso similar a aerolíneas como Frontier. La principal razón por la que Amazon se ha lanzado a crear su aerolínea es que ha roto el contrato con FedEx para usar sus aviones de carga y descarga. Ahora, la empresa de Jeff Bezos no quiere depender de terceros y buscará abaratar costes surcando los cielos con aviones propios.

El comercio electrónico es imparable y en 2026 se alcanzarán los 100 millones de paquetes enviados al día solo en Estados Unidos. Una cantidad suficiente por la que Amazon se ha animado a ser su propio distribuidor. Por el momento, ya ha alquilado cinco aeronaves a GECAS y el siguiente paso que quieren dar es comprar 15 Boeing 737-800.

Aeropuerto

Las aspiraciones de Amazon no acaban aquí. Además de tener su propia aerolínea para acelerar los envíos, la compañía está construyendo su propio aeropuerto en Cincinnati, que tendrá capacidad para 100 aviones y que estará operativo en 2021. Por el momento, toda esta logística está destinada al traslado de paquetería y no hay intenciones de lanzar vuelos comerciales abiertos al público, pero no se puede descartar nada.

Los drones

Amazon quiere reinar en los cielos con aviones para acelerar el tiempo de entrega de sus pedidos. También lo quiere hacer utilizando drones. Hace dos semanas presentaron el último modelo en Las Vegas. El dron presentado podía recorrer 24 kilómetros y era capaz de portar 2,5 kilos de peso como máximo. Según la compañía, en los próximos meses ya serán capaces de entregar pedidos con drones en Estados Unidos, aunque está por ver si finalmente se cumplen los plazos.

La justicia en contra

No todo son buenas noticias para Amazon. El Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, donde hay mayoría demócrata, están investigando a la empresa de Bezos por posible monopolio. Aunque tampoco hay que olvidar que Donald Trump se ha mostrado contrario a las grandes tecnológicas y ha operado y hablado en su contra en muchas ocasiones.