Los españoles dejan de vivir por encima de sus posibilidades, pero el Estado no

Hipotecas a 40 años, por el 100% del valor del piso, y que podían ampliarse todavía más si a un deudor poco solvente le apetecía también cambiar de coche. Esta estampa, tan habitual en 2008, fue una de las causas por las que el estallido de la burbuja inmobiliaria arrasaba con las finanzas de las familias de nuestro país hace ya más de una década.

El sobreendeudamiento de particulares y empresas españolas fue el abono ideal para una debacle económica de la que todavía no hemos restablecido todos los indicadores. Por ejemplo, aunque hace ya dos años que el PIB de España superó los niveles previos a la crisis, la tasa de paro todavía se encuentra cinco puntos por encima de la registrada en 2008.

Estas son algunas de las ideas que recoge el Banco de España en su informe Transformaciones y retos del sistema bancario español. El documento hace balance de cómo se ha recuperado España y su sector bancario de una crisis financiera internacional que afectó a nuestra economía "de manera especialmente intensa". El organismo que preside Pablo Hernández de Cos ha recogido tanto los retos superados en estos últimos años como los desafíos que todavía quedan por cumplir.

Echando la vista atrás, parece que los españoles han aprendido la lección saliendo del peligroso estado de apalancamiento en el que estaban inmersos. "En esta década se han corregido muchas de estas vulnerabilidades, en particular las relacionadas con el elevado endeudamiento del sector privado no financiero, que ya se sitúa en niveles similares a los del área del euro, tras haberse reducido 69 puntos porcentuales del PIB desde los máximos alcanzados en 2010", explica el texto. En el siguiente gráfico puede verse la evolución de los ratos de endeudamiento desde 2004 y la caída que han experimentado desde niveles máximos de 2010.

Cuidado con los morosos

"El endeudamiento del sector privado no financiero era a todas luces excesivo", señala el Banco de España. Por ello, por el lado de la banca española, también hicieron los deberes endureciendo las condiciones de acceso al crédito a los clientes. Unas condiciones que no deben relajarse de cara al futuro. "Es fundamental que los bancos no relajen los estándares de concesión de los créditos, de forma que se minimicen las nuevas entradas de morosos y mantengan la gestión activa de sus carteras de dudosos y adjudicados", señala el documento.

Aunque la cartera de crédito más relevante en España sigue siendo la hipotecaria, los estándares crediticios de concesión de hipotecas a hogares "se mantienen prudentes". Así, actualmente, casi todas las hipotecas concedidas son de una cuantía inferior al valor de la transacción del inmueble, frente a solo 50% de antes de la crisis. Ahora, las hipotecas representan, de media, menos de cuatro veces la renta anual de los hogares, y el servicio de esta deuda (amortización más intereses) supone menos del 20% de esa renta en un 50% de las hipotecas. Asimismo, las hipotecas con un plazo de vencimiento elevado, superior a 30 años, representan menos del 10% del total.

Deuda pública sin freno

Pero mientras los españoles se han esmerado por dejar atrás la idea de que vivir por encima de sus posibilidades es una opción, hay un agente que sigue aumentando su endeudamiento sin freno: el sector público. Para el Banco de España, en nuestro país han aparecido algunas vulnerabilidades a la vez que han desaparecido otras. Una de ellas es "el elevado endeudamiento público, que, entre otras consecuencias, limita el futuro margen de maniobra de la política fiscal", pero también el de hacer frente a "subidas de los tipos de interés o de las primas de riesgo".

Los niveles deuda pública en España ostentan máximos históricos a día de hoy. Según los últimos datos del Banco de España publicados este mismo mes, el endeudamiento del Estado marcó un nuevo récord con 1,2 billones de euros hasta marzo. Esta cifra sitúa la deuda pública en el 98,7% del PIB en el primer trimestre del año, mientras que en el mismo periodo de 2008, apenas se situaba en el 34,8%, casi tres veces menos. Así, la escalada de la deuda pública en España se ha convertido en una clara señal de alarma para una economía que casi está produciendo todo lo que debe. Uno de los mayores miedos por este alto nivel de endeudamiento es la imposibilidad de que sector público pueda afrontar una futura crisis económica.