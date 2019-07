No hace falta ser un experto en la materia para comprender que los agentes económicos suelen toman decisiones en función de unas expectativas dadas y muy influidas por el panorama político y social. Pues bien, el Índice de Cifra de Negocios Empresariales (ICNE), que permite conocer la evolución de los sectores económicos no financieros (industrias extractivas y manufactureras, energía eléctrica, gestión del agua, comercio...), viene arrojando datos muy preocupantes. De hecho, este indicador, publicado por el INE y de vital importancia para tomar el pulso al sector privado, se situó en números rojos durante el mes de mayo, en el que no hubo actividad legislativa y con un Gobierno que a día de hoy permanece en funciones.

Prácticamente desvanecidas las posibilidades de alguna clase de acuerdo entre el PSOE y los partidos ubicados a su derecha, tal y como en su día plantearon algunas organizaciones empresariales, los agentes económicos dan por cuasi inevitable un Gobierno socialista respaldado por la extrema izquierda podemita y el nacionalismo catalán golpista, con las funestas repercusiones en términos de generación de expectativas que cabe imaginar.

Igual de lúgubres son las señales que transmite un indicador igualmente importante, el del consumo de electricidad, clave para conocer la actividad de las fuerzas productivas. Este medidor ya arrojaba datos negativos en el segundo semestre de 2018, y acumula un año de correcciones a la baja; pero es que los datos correspondientes a abril, mayo y junio apuntan a una caída más acelerada de lo previsto.

Con este panorama tan perturbador, a la economía española, a sus elementos productivos y a los inversores extranjeros sólo les faltaba la conformación de un Gobierno social-comunista comandado por Pedro Sánchez y en manos de sujetos como Pablo Iglesias, Gabriel Rufián y los albaceas de ETA. Para echarse a temblar.