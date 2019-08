La vivienda registra su peor semestre en cinco años: ¿frenazo puntual o algo más?

La entrada en vigor de la nueva Ley Hipotecaria, sumada a la incertidumbre que está generando la ausencia de estabilidad política, se están traduciendo en una menor compra de vivienda, tal y como reflejan los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, también es un reflejo de la desaceleración que está experimentando la economía nacional, de modo que no se trataría de un mero bache puntual y aislado, sino de un cambio de tendencia, tras las fuertes subidas de precios y compraventas registradas en el último lustro.

En junio, la venta de viviendas cayó un 9% interanual y 13,9% respecto a mayo, hasta sumar 40.961 operaciones, el peor dato en cinco años. Este retroceso fue consecuencia del descenso de las operaciones sobre viviendas usadas en un 9,2%, hasta 33.756 transacciones, y de la caída en un 7,8% en la compraventa de viviendas nuevas, hasta 7.205 operaciones.

Pero la clave es que el primer semestre acumuló un total de 263.557 operaciones, cifra muy similar a la registrada en el mismo período de 2018, con lo que este indicador también protagonizó su peor mitad de año desde 2014. En concreto, desde enero, la venta de casas de obra nueva creció un 7,4%, mientras que las transacciones sobre vivienda usada descendieron un 1,6%. Se trata del primer semestre en el que este último indicador no crece desde 2014, cuando bajó el 5,4%, para encadenar posteriormente cuatro años de subidas.

El análisis de las medias móviles parece apuntar que "la venta de viviendas tocó techo en España y se perfila una tendencia de descenso", según destaca el economista @_combarro_, perteneciente al grupo de analistas @Thinknomics. Y es que, entre otros datos relevantes, "la contención en la compra de vivienda alcanza a las nuevas y a las usadas". De hecho, si bien la venta de casas de segunda mano ya había echado el freno en los últimos meses, ahora empieza a caer, mostrando una firme tendencia a la baja. Asimismo, este descenso es "generalizado, con más o menos intensidad, en todas las provincias de gran peso turístico", como Baleares, Málaga o Alicante, alcanzando incluso a Madrid.

Por otro lado, más allá del efecto negativo que haya podido tener la aplicación de la Ley Hipotecaria, el jefe de Estudios de Idealista, Fernando Encinar, destaca el impacto de la inestabilidad política. "Se nota el parón de muchos inversores que han decidido quedarse en compás de espera mientras se aclara el panorama político. La incertidumbre del último año no ha sido el escenario más propicio para el mercado inmobiliario y los resultados electorales de abril y que desde entonces no haya Gobierno ha provocado la pérdida de todo lo ganado desde enero, con un crecimiento en compraventas de 0%". Y añade: "De la composición del nuevo Ejecutivo (y de la deriva política que tenga en relación con el sector inmobiliario) dependerá que se siga recibiendo o no inversión y que el número de compraventas vuelva a la senda del crecimiento".

Por su parte, la directora de Estudios de Fotocasa, Beatriz Toribio, señala que los datos reflejan la tendencia a la normalización que está viviendo el mercado. "Los diferentes índices que miden la salud del sector muestran cierta moderación de la actividad como consecuencia de un contexto económico menos favorable y del proceso de estabilización hacia el que tiende el mercado". Así pues, la opinión de los expertos oscila entre la moderación del mercado inmobiliario en los próximo meses o una tendencia decreciente en comparación con los años previos, fruto de un crecimiento económico y una creación de empleo menores.