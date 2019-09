Los hoteleros recurren ante la Audiencia Nacional los pliegos del Imserso

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) ha recurrido ante la Audiencia Nacional los pliegos del programa de turismo social del Imserso por falta de cálculo de coste del servicio hotelero, según ha informado este martes en un comunicado.

Este recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc), no paraliza ni afecta a la actual puesta en marcha del programa, cuya adjudicación definitiva a los tour operadores Mundosenior y Mundiplan fue publicada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) la semana pasada.

Cehat ha recordado que "contra todo pronóstico y apartándose de la doctrina del propio tribunal administrativo", éste rechazó las alegaciones que los empresarios hoteleros habían planteado a los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas de este programa del Imserso.

El Imserso publicó la semana pasada la adjudicación definitiva del concurso para la gestión de los viajes de mayores, ratificando el reparto provisional comunicado el pasado 2 de agosto de los tres lotes que integran este programa de turismo social, que cuenta con 900.000 plazas.

El Lote 1 (costas peninsulares) ha sido adjudicado a Mundiplan, formado por Iberia, IAG7 y Alsa, y de los 2 (islas) y 3 (turismo interior -circuitos culturales-) a Mundosenior, integrada por Halcón Viajes (Globalia) y Avoris (Barceló).

El proceso de adjudicación del programa para las temporadas 2019/2020 y 2020/2021, por importe de 1.142 millones de euros, sufrió un retraso después de que el Tribunal Administrativo suspendiera la licitación a finales de mayo, aceptando las medidas cautelares y provisionales solicitadas por Cehat.

Finalmente, la impugnación a los pliegos del programa presentada por la que los hoteleros pedían que recogieran un ajuste a los precios actuales fue desestimada a mediados de junio.

Tras la adjudicación provisional, Mundosenior presentó el pasado 26 de agosto un recurso ante el Tribunal Central de Administración de Recursos Contractuales (Tacrc) contra su exclusión de la puja por el lote de costas, que podría llevar a un nueva demora en el inicio del programa.

A ello se suma la posibilidad de que Mundiplan recurra la decisión del Imserso sobre el lote de islas que ganó Mundosenior, para lo que tiene dos semanas de plazo desde la publicación de la adjudicación definitiva el pasado 29 de agosto.

Esta "complicada" puesta en marcha del programa "tiene en vilo a cientos de establecimientos hoteleros y a miles de trabajadores que todavía desconocen cuándo van a poder empezar a recibir clientes en sus instalaciones", ha lamentado Cehat.

En este sentido, la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (Fetave) ha señalado, en un comunicado, que, dado que los pliegos son "totalmente reglados y sin valoraciones sujetas a juicios de valor en aras de ser ejemplo de transparencia", los eventuales recursos que puedan producirse, podrán ser resueltos con rapidez por el Tacrc y ser objeto de inmediata valoración por el Imserso.

Los paquetes correspondientes al lote 3 (circuitos culturales) "deberían iniciar su comercialización sin ningún retraso", ha subrayado Fetave.

Y ha recordado que, pese a sus discrepancias con la evaluación económica del coste de la comercialización efectuada en los pliegos de la licitación, al no contemplar el sobrecoste de la garantía solidaria de la normativa de viajes combinados, decidió no recurrirlos para no penalizar el inicio de los viajes.

Cehat ha decidido recurrir ante la Audiencia Nacional para que los pliegos sean devueltos al Imserso para su reelaboración, al considerar que no tienen en cuenta el coste real del servicio o los laborales y porque "premia de forma insolidaridad, injusta y desproporcionada la contratación de hoteles de cuatro estrellas".

A partir de esta interposición del recurso, se abre un periodo para que la Audiencia Nacional reclame el expediente y emplace a las partes, dando con ello un plazo para interponer el escrito de demanda.

Fetave ha hecho un llamamiento al sector turístico, especialmente el hotelero, "para ser prudentes en la toma de decisiones desde la confianza en un rápido inicio de la ejecución de los programas tras la definitiva adjudicación de los lotes 1 y 2 que cree compatible con no retrasar de forma significativa" el inicio de los viajes.

La patronal ha recordado a la ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto, "su oferta y compromiso de reunir a las partes interesadas para tratar de los pliegos de las futuras licitaciones" entre las que, a su juicio, deberían estar, además del Imserso, agencias de viajes, hoteleros y transportistas.