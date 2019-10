El Gobierno en funciones continuará aprobando medidas de calado en las semanas previas a las elecciones. "En días", según ha avanzado en una entrevista a Efe la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se aprobarán las entregas a cuenta de las comunidades autónomas, que vienen reclamando desde hace meses distintas autonomías. En septiembre, un informe fantasma del abogado del Estado esgrimido por el Gobierno había descartado el desbloqueo de los fondos autonómicos con el Ejecutivo en funciones. Según Montero, sin embargo, ya tienen un informe favorable de la Abogacía del Estado que sí da luz verde al plan.

En opinión de Montero, la aprobación de las entregas a cuenta supondrá un hito y un "precedente" que se plasmará en la ley de financiación y que desligará estas entregas de los Presupuestos. Aunque no ha aclarado si llegará este viernes, la ministra ha dicho que la aprobación del decreto ley es inminente, "en días", y con él "se fortalece la autonomía de las comunidades" que ya "no van a depender de que se conforme un Gobierno o de que haya un presupuesto estatal aprobado para hacerles llegar el dinero de sus recursos".

Aunque no las ha citado, hay comunidades como Madrid que aún no han presentado sus presupuestos al no contar con las entregas a cuenta, y la presidenta de esa región, Isabel Díaz Ayuso, habló incluso de "presupuestos secuestrados" para justificar no aprobar las cuentas autonómicas.

Tras el no inicial a las protestas autonómicas, hace una semana Pedro Sánchez ya adelantó que habría alguna solución para actualizar las entregas a cuenta antes del 10-N. Lo hizo en un mitin, algo que ya molestó en algunas autonomías, que ven en el manejo de este asunto un "vergonzoso" uso electoralista de fondos públicos.

Montero no ve "electoralismo"

Con el anuncio de Montero, se confirma que el desbloqueo de los 4.500 millones que reclaman las autonomías llegará en el momento elegido por el Gobierno, que en este caso será en plena precampaña, a menos de un mes para el 10-N. Aun así, en la entrevista Montero ha rechazado que éste y otros anuncios sean "electoralistas". "Para nada", ha dicho la ministra, para quien "las cosas resultan urgentes cuando surgen", como es el caso de los aranceles que Estados Unidos ha anunciado contra productos europeos y que llevan al Ejecutivo a tomar medidas como la reducción de las peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario.

En cuanto a la anunciada subida de las pensiones en plena precampaña también la justifica. "Siempre hemos dicho había que revalorizarlas con respecto al IPC", ha recordado Montero, para quien con su anuncio "el presidente le ha dado más intensidad" a esta promesa.