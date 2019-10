El separatista Toni Comin pide a los catalanes quedarse en paro para "desgastar el Estado"

Toni Comín, el que fuera Consejero de Salud de la Generalidad de Cataluña, ha pedido a los catalanes que dejen de trabajar y pierdan el empleo si es necesario para conseguir la independencia. El político, fugado en Bélgica, ha concedido una entrevista a El Periódico de Cataluña analizando las vías que le quedan al independentismo para chantajear al Estado y conseguir que este negocie.

Una vez que el golpe de Estado fracasó y que sus promotores están en la cárcel o fugados de la Justicia, Comín aboga por usar otras vías. "Ya no solo hay que utilizar una carta que busque el desgaste reputacional, institucional y político del Estado. Hay que emplear una busque también un desgaste material y económico", declara el ex consejero.

En esa nueva vía, el independentismo debería paralizar la economía catalana. "Hay un ejemplo muy claro que se llama consumo estratégico. Cataluña sigue siendo una de las locomotoras económicas de España. Si la locomotora se para, la economía española tiene problemas. Se ha de trabajar también sobre este escenario. Se ha de usar esta arma, importante y poderosa, al servicio de nuestro proyecto político", afirma el separatista.

Esa parálisis económica debería buscar "el desgaste del Estado" como afirma Comín. Al ser preguntado por las consecuencias y por las formas, el que fuera Consejero con Puigdemont, asegura que una de las consecuencias directas es la de perder el empleo. "Si hay un millón de personas que un día se levantan por la mañana y no quieren ir a trabajar, el Estado no podrá obligar a esas personas a ir a trabajar", sostiene Toni Comín.

"Un paro largo puede ser que tenga riesgos grandes en términos materiales para la gente. La gente tiene derecho a no cooperar. Es un principio básico de la desobediencia civil y la lucha no violenta. No tengo por qué cooperar con mi enemigo o mi adversario", continúa señalando el fugado de la Justicia.

La conclusión que se extrae de esta nueva vía que propone el independentismo es que una manera de forzar al Estado es la de que un millón de personas dejen de trabajar de manera continuada. Esto supone nada más y nada menos que el 30% de la población activa ocupada de Cataluña, que actualmente es de 3,3 millones de personas.

Vida en Bélgica

Toni Comín vive en Lovaina, en la región de Flandes, con toda su familia, que fugó con él el 28 de octubre de 2017. En Lovaina, su actividad principal es la política, sea en el Consell per la República, participando vía videoconferencia en las reuniones de su grupo parlamentario o en contactos con el Departamento de Salud, como reveló La Vanguardia. Además, el ex Consejero estaría escribiendo dos libros y habría sido invitado a dar clases en la universidad local.