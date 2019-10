Beyond Meat

La carne cultivada en laboratorio está de moda. La mejor prueba de ello la tiene la empresa norteamericana Beyond Meat. Desde que salió a bolsa se ha revalorizado más un 200% pasando de los 66 dólares por acción (60 euros) a los 145 dólares (132 euros). Eso sí, actualmente, está lejos de los máximos alcanzados en junio, cuando la compañía sobrepasó los 213 euros.

Pero Beyond Meat no es la única empresa que se dedica a crear carne en un laboratorio. Aleph Farms, una startup fundada por la incubadora The Kitchen y el profesor Shulamit Levenberg de la Universidad Technion de Haifa (Israel) acaba de hacer historia. Junto con la ayuda de otras tres empresas, Aleph Farms ha conseguido crear carne cultivada en un laboratorio en el espacio, donde el acceso al agua es mucho más restringido.

Se trata de un experimento llevado a cabo en la Estación Espacial Internacional, a 339 kilómetros de la tierra. Junto con la firma israelí, la empresa rusa 3D Bioprinting Solutions y las americanas Meal Source Technologies y Finless Food han sido las compañías que han conseguido este importante avance en la cultivación de carne artificial.

Para hacer posible el experimento, se llevó a la Estación Espacial Internacional una muestra a escala de tejido muscular bovino, y a raíz de este, se utilizó una bioimpresora 3D para clonar la carne.

El objetivo del experimento era demostrar que era posible crear alimentos sostenibles en condiciones nada normales y sin acceso a una gran cantidad de agua. A la vista de las posibilidades que ofrece el resultado de este experimento para la generación de carne cultivada en laboratorio, el Cofundador y Director de Aleph Farms, Didier Toubia, ha señalado a CNN que "en el espacio no contamos con 10.000 o 15.000 litros de agua disponibles para producir un kg de carne. Este experimento conjunto representa un significativo primer paso hacia el cumplimiento de nuestra visión de garantizar la seguridad alimentaria para las nuevas generaciones, mientras se preservan los recursos naturales".

La diferencia, en este caso, está en que la carne ha sido creada a través de impresión 3D y no utilizando otras materias primas. Beyond Meat o Impossible Foods emplean vegetales para crear la carne. Es decir, el proceso de elaboración es muy distinto.

Por su parte, Jonathan Berger, director de The Kitchen, subraya que "la misión de garantizar el acceso a una nutrición de alta calidad en cualquier momento y en cualquier lugar de manera sostenible es un desafío creciente para la humanidad. Tanto en la Tierra como en el espacio, contamos con innovadores como Aleph Farms, para tomar la iniciativa en proveer soluciones para uno de los problemas mundiales más urgentes, como es el caso de la crisis climática".