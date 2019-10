La gran rebaja fiscal de Madrid: cuándo, qué impuestos y a quién afectará

Isabel Díaz Ayuso quiere hacer historia en la Comunidad de Madrid bajando impuestos. Este objetivo será uno de los principales ejes de la política de la recién aterrizada presidenta autonómica. Así lo anunció el pasado mes de agosto, en el discurso de la primera sesión del Pleno de su investidura. Entonces, Díaz Ayuso explicaba que, con esta "histórica rebaja de impuestos", pretendía "compensar la voracidad fiscal" del Gobierno central del PSOE.

Para lograrlo, la presidenta ha puesto a Javier Fernández-Lasquetty al frente de la Consejería de Hacienda. Este histórico del ala liberal del PP ha llegado para comandar uno de los departamentos de mayor peso dentro del Gobierno de la región. Y no es para menos, porque Hacienda es la que gestiona los Presupuestos, que en 2019 han alcanzado el récord de 20.072 millones de euros, y la que supervisa el gasto del resto de consejerías. En definitiva, Hacienda es la que custodia la llave de la caja de la Comunidad de Madrid.

En una región que ya goza de una atractiva fiscalidad, Fernández-Lasquetty tendrá que hacer algunos malabares para reducir los impuestos sin tener que llevar a cabo importantes recortes del gasto y sin incumplir, tampoco, los criterios de estabilidad presupuestaria. La desaceleración de la economía española también podría truncar los planes del Ejecutivo regional, que tendrá que tener más presente que nunca la fórmula de la famosa Curva de Laffer.

Los ataques del resto de CCAA a su plan de bajar impuestos será otro de los frentes con los que tenga que lidiar el consejero. Y es que, desde el anuncio de Ayuso, los líderes de las autonomías socialistas no han dudado en arremeter contra las políticas fiscales de Madrid con acusaciones como las de practicar el "separatismo fiscal" o la "deslealtad tributaria". De todo ello, ha hablado el nuevo consejero de Hacienda y Función Pública, en un encuentro con Libre Mercado. Los periodistas Luis Fernando Quintero, Domingo Soriano y Beatriz García han sido los encargados de entrevistar a Javier Fernández-Lasquetty en un debate dividido en tres grandes temas: impuestos, financiación autonómica y situación política.

Todos los madrileños pagarán menos IRPF

El IRPF es el impuesto por el que más recauda Hacienda, y en Madrid, será el que lleve el peso de la nueva rebaja fiscal. La medida de mayor calado del plan consiste en reducir en medio punto cada uno de los cinco tramos autonómicos del Impuesto sobre la Renta, lo que significa que todos los madrileños, independientemente de sus ingresos, pagarán menos impuestos en la comunidad. La rebaja será de hasta un 5,5% y supondrá un ahorro de 300 millones de euros para los contribuyentes.

La principal duda está en la fecha en la que la Comunidad de Madrid piensa dar luz verde a su propuesta estrella. "Será a lo largo del ciclo que ahora se abre. Se van a ir escalonando las sucesivas rebajas de impuestos, entre ellas, la mollar, la grande", explica Fernández-Lasquetty. La fecha "no está decidida, pero será en esta legislatura, con absoluta claridad, aunque tendremos que acompasarlo con ritmos de gobierno", insiste el consejero, mientras apunta a 2021 como el año de su entrada en vigor. "Estrictamente, como una opinión personal, le digo que será en un par de años", avanza.

Lasquetty considera que "sí" se puede llevar a cabo esa rebaja fiscal, aún con la crisis acechando otra vez a nuestro país y ante un hipotético panorama de decrecimiento de la economía. "Y si me apuras, incluso con más razón", asegura. Eso sí, "siempre respetando el equilibro presupuestario y no quebrantando la ortodoxia de las cuentas, que para la Comunidad de Madrid, tiene el mismo nivel de importancia que el de reducir los impuestos".

El motivo de esta afirmación es que "nosotros no bajamos los impuestos cuando sobra el dinero, sino que los bajamos para que la gente tenga más de su propio dinero", matiza el consejero. "Se trata de una concepción que parte de la premisa de que, las rentas que cada uno obtiene con su trabajo, es decir, su propiedad, las disfrute en su mayor parte la persona o la empresa que las genera, porque tiene mejor que nadie la certeza de qué es lo que quiere hacer con ellas: si quiere ahorrar, si quiere consumir, si quiere estudiar, si quiere viajar o si quiere invertir. Evidentemente, si el escenario es de recesión, tendremos que hacer una política fiscal más ajustada para mantener el equilibro, pero al mismo tiempo, somos muy conscientes de que mantener las rentas en manos de los ciudadanos genera un beneficio en términos de actividad económica, de consumo, de inversión y de ahorro, que termina generando mayor dinamismo económico, y esa ha sido una de las claves del crecimiento económico de Madrid". Fernández-Lasquetty saca pecho de la buena evolución de la región en los últimos tiempos. "Es indisociable el Madrid que lleva 15 años bajando impuestos del Madrid que lleva 15 años creciendo mas que nadie", declara.

Sobre si hay partidas de gasto que se pueden recortar en la Comunidad de Madrid, el consejero declara que "prefiero hacer reformas para no tener que hacer recortes. La solución frente a una desviación de gasto sistemática no es ir recortando cuando no tienes más remedio, es hacer una reforma estructural. Ojo, de las que genera polémica y da que hablar, pero que permite sentar bases más solidas". Lasquetty asegura que la política de la región en esta materia será la de la "continua vigilancia de la moderación en el gasto. Nosotros no medimos el éxito de las políticas publicas por cuánto se gasta en ellas, sino por cuánto se consigue".

Más deducciones fiscales en 2020

"Nada más comenzar la legislatura", el Ejecutivo de Ayuso ya ha anunciado tres deducciones del Impuesto sobre la Renta que entrarán en vigor en 2020. "Están en trámites de informes previos y lo siguiente, ya será mandar un proyecto de ley a la Asamblea de Madrid", informa el consejero de Hacienda. La primera, permite deducirse hasta 500 euros en la renta a aquellos contribuyentes que tengan ascendientes mayores de 65 años o con discapacidad a su cuidado. La otra es una deducción para menores de 30 años en la compra de su vivienda habitual, que alcanzará el 25% de los intereses de la hipoteca contraída, con un máximo de 1.000 euros anuales. Y por último, está la deducción del 100% de los intereses para los préstamos concedidos para cursar grados universitarios, masters y doctorados, tanto en universidades, como escuelas de negocios.

Este primer conjunto de deducciones fiscales beneficiará a 30.000 madrileños al año, "que se traduce en 16 millones de euros que queda en manos de las familias", apunta el consejero. Pero como en la Comunidad de Madrid viven más de 6 millones de personas, "con toda seguridad, estas tres no serán las únicas que aprobaremos en 2020", avanza. "Habrá más dentro de la batería de hasta 12 reducciones fiscales, que llevábamos en el programa y que iremos aprobando escalonadamente a lo largo de toda la legislatura. Algunas, afectan a alquiler de vivienda, otras a personas que ponen en alquiler su vivienda, a dependientes, a familias con niños o familias numerosas", enumera.

"Ningún impuesto va a subir"

Sobre el resto de impuestos autonómicos, hay que tener en cuenta que dos de ellos, Patrimonio y Sucesiones, están ya prácticamente en el mínimo, pero aún así, Fernández-Lasquetty considera que todavía hay margen para actuar sobre algunos puntos. Patrimonio, como está bonificado al 100%, se quedaría igual, pero Sucesiones, aunque está bonificado al 99% para los familiares directos, sigue siendo gravoso para el tercer grupo, el de los tíos y sobrinos. "Ya en la legislatura pasada se avanzó en las sucesiones y donaciones que se producen entre tíos y sobrinos, y vamos a seguir avanzando en esa dirección", adelanta.

En la misma línea irán con el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y AJD. "Ya se hicieron deducciones en la pasada legislatura y ahora, se harán más concretas, como para los jóvenes o para las familias que se tienen que trasladar a una casa mayor", pone de ejemplo. Eso sí, el consejero de Hacienda de la CAM sentencia esta primera parte del debate prometiendo que "ningún impuesto va a subir y vamos a bajar todos los que podamos".