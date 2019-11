La dictadura de los 'okupas trepadores': "Nos atacan con barras de hierro y no les pasa nada"

"¡Rosa mira! ¡Que entra en mi casa! ¡Y otra vez! ¿Pero esto qué es?", son los gritos de desesperación de una vecina de Badalona que ve cómo delante de ella, el okupa entra y sale de la ventana de su casa. Se trata de un Mena (Menor No Acompañado). En el vídeo que graba la vecina se aprecia el descaro con el que accede a la vivienda ante la indignación de los testigos.

Según ha denunciado la autora de la grabación, y dueña de la vivienda okupada, llegó a casa y se encontró a dos chicos durmiendo la siesta en su cama. Salieron sin prisa y entre risas. La víctima asustada grabó la escena en la calle, perpleja y de los nervios ante la pasividad del okupa que entraba y salía por su ventana ayudándose de una furgoneta que había aparcada en la calle. Como si fuera un gimnasta, con una enorme destreza y a plena luz del día volvió a entrar porque "se había dejado unos papeles", dijo una de las testigos.

Pero esto no es ningún hecho aislado. Badalona sufre una invasión de okupas spidermans que ya no tiran puertas, les vale simplemente con escalar. Y fuerza tienen en los brazos porque muchos vecinos se han apresurado en poner rejas en terceras y cuartas plantas, que antes nunca habían necesitado barrotes. Pero los tiempos son otros y la inseguridad se ha extendido de barrios históricamente más marginales a otros de clase media alta como el caso del vídeo en cuestión.

Ni las puertas blindadas metálicas impiden que entren okupas. (Piso okupado en Badalona)



Ataques con barras de hierro

En el número 12 de la Calle Madrid en Badalona la situación que está viviendo la comunidad de vecinos del bloque es terrorífica. Ana, la presidenta del edificio habla de una auténtica dictadura implantada por uno de los inquilinos. "En nuestro caso es un gitano que ha aprovechado que había dos pisos vacíos propiedad del banco, ha derribado la puerta y los ha alquilado a dos grupos de okupas a los que les cobra. Estamos atemorizados con lo que ha entrado. Está lleno de jóvenes latinos y pakistaníes sin oficio ni beneficio y están sembrando el pánico en el rellano, las escaleras y el portal. Se han hecho dueños del territorio e imponen sus leyes", lamenta en profundidad la representante del bloque.

Y a los okupas no se les puede ni rechistar. Los vecinos hacen vida intentando sobrellevar el vandalismo, los gritos, el olor a marihuana, la música alta toda la noche y soportando las amenazas de los usurpadores. "Han llegado a atacar con barras de hierro. No hubo heridos por suerte. Aquí nadie se puede quejar porque salen todos armados enseguida. Sentimos una impotencia absoluta. Los mossos los detienen pero los vuelven a soltar. Muchos son ilegales pero continúan aquí delinquiendo. Estamos absolutamente desprotegidos", relata a Libre Mercado la presidenta de la comunidad.

La afectada añade que "se da la circunstancia que la persona que ha aprovechado la coyuntura para hacer dinero con los pisos vacíos tiene un alquiler social de la Oficina de la Habitación de Barcelona y la renta que tiene que pagar está subvencionada". Y exclama con cierto nerviosismo, "¡encima pagamos a esta gente con nuestros impuestos!"

Puerta blindada fundida por los okupas (Badalona)

Las 17 familias de propietarios e inquilinos del bloque del terror han decidido remitir una carta conjunta a las entidades bancarias propietarias. "Ellos ya han demandado pero hasta que los desalojen tarda muchísimo. Llevamos así años y con estos okupas peligrosos meses. Han destrozado todo el bloque y ya no nos atrevemos a decirles nada", dicen.

Le preguntamos a Ana si es normal que en Badalona escalen hasta las ventanas y accedan por el día a los pisos con gente de dentro. "¡Bueno! Ni te imaginas en lo que se ha convertido Badalona! Y desde que hace dos años gobierna el Psoe con la Cup tienen barra libre. El alcalde socialista Alex Pastor no nos atiende y dice que no es su problema. Pero la inseguridad y las agresiones sí son su problema", afirma con contundencia.

Miedo en las escaleras

Rosa es otra de las propietarias afectadas y ya no sabe qué hacer. Ella también es víctima del despropósito de los okupas. Anuncia a Libre Mercado que los okupas se han hecho con Badalona y apenas se puede vivir allí, "es su territorio". Ella abandonó la ciudad catalana hace tiempo pero aún posee un piso en alquiler y sus inquilinos están padeciendo en el bloque dos pisos con okupas. "Siembran el terror en las escaleras. Sales de casa y están sentados en los escalones con cuchillos. No sabemos qué hacen ni a qué se dedican pero es gente muy mala. Los vecinos siempre comprueban por la mirilla que no estén para poder salir. Imagina lo que supone vivir con ese miedo continuo en tu propio edificio. Es terrible", critica.

Esta vecina ha tenido que bajar el alquiler a sus inquilinos. No le ha quedado otra y a Rosa no le llega ni para cubrir la hipoteca del piso alquilado, ni los gastos de luz y agua. "Pero me da igual, prefiero que viva alguien allí antes que tenerlo vacío y que me lo okupen. Es mejor así", expone con resignación la mujer

El PSOE y la CUP abren la veda a los okupas

La suciedad, los movimientos de okupas, la inmigración ilegal, la basura en las calles, y cientos de vecinos atrincherados en sus viviendas supone ya el contexto habitual de Badalona. Los delincuentes parecen haber plantado su propia bandera pirata. "Campan a sus anchas, roban de día, esto es el pan de cada día aquí. La CUP está a favor de proteger a los okupas", señala el exalcalde de Badalona Xabier García Albiol a este periódico.

La barra libre para los okupas ha traído también muertos a Badalona. El político popular recuerda una de las grandes tragedias acaecidas no hace tanto. "El 5 de enero de este año, todo un bloque se incendió en Badalona por culpa de unos okupas que habían pinchado la luz en el primer piso y provocó un incendio. Se fueron corriendo en lugar de avisar a la policía y mató a tres vecinos que nada tenían que ver", apunta. Y dice que va a peor: "El problema se está extendiendo gravemente. Barrios de clase media de personas mayores con orden están viendo como ya han llegado los okupas. García Albiol recuerda que durante su mandato desokupó 500 pisos en su legislatura e instaló 340 puertas compuestas de planchas metálicas para blindar el acceso a los okupas.

Incendio en un piso okupa en Badalona



El Barrio de la Pau, Barrio de San Roc y Barrio de la Salud de Badalona con un total de 140.000 habitantes son las zonas con más pisos okupados. En estos barrios obreros, el actual concejal de la oposición del PP, García Albiol, arrasó en las urnas.

El popular ganó con las elecciones locales en la tercera ciudad de Cataluña, pero se quedó a tres concejales de sumar la mayoría absoluta.

Puertas enladrilladas

José Luis, un joven trabajador de Badalona ni se extraña de que haya okupas en su bloque. "Es lo normal aquí. Lo único que puedes hacer es rezar porque sean pacíficos y no la líen. En mi edificio hay 4 okupas ahora. No pagan luz y agua, lo está sufragando la comunidad. Ya casi te acostumbras a que no haya ley a la que te puedas agarrar como un ciudadano normal de un país desarrollado", expresa.

Ana tiene claro que en cuanto les llegue la orden desalojo van a tapiar las viviendas vacías. "Nos da igual si se puede hacer o no, pero ya que nadie nos defiende tendremos que poner fin a este calvario nosotros de la manera que podamos. ¡Ladrillos y cemento para que nadie pueda romper eso nunca más!", exclama.