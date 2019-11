Los errores de Errejon con los "7.000 tipos" a los que quiere subir el Impuesto de Patrimonio

Parece que a Íñigo Errejón no le cuestan nada las matemáticas. En la presentación de la segunda parte de su programa económico, el líder de Más País, hizo una sencilla cuenta para demostrar el éxito de su plan por recuperar el Impuesto de Patrimonio. "Queremos subir el impuesto de patrimonio hasta un 3% a quien tenga más de 6 millones de euros. Son 7.000 tipos. Con esto recaudamos 2.000 millones de euros: lo mismo que el presupuesto en educación", aseguró, tal y como se hizo eco la cuenta de Twitter de su partido.

Pero en estas tres frases hay varios errores de base que habría que aclarar. El primero es que su plan de subir el Impuesto de Patrimonio no sería tan sencillo porque se trata de un tributo autonómico. La Ley de financiación de las CCAA le ha otorgado a las regiones la capacidad de decidir sobre el mínimo exento, sobre el tipo de gravamen o sobre las deducciones y bonificaciones que le aplican. Además, el Impuesto de Patrimonio, que grava a las persona físicas, tiene las siguientes particularidades a nivel estatal, según recoge el REAF en su último informe sobre fiscalidad autonómica:

Hay una exención de 300.000 euros para la vivienda habitual del contribuyente.

para la vivienda habitual del contribuyente. Hay un mínimo exento de 700.000 euros , aunque algunas CCAA lo tienen por debajo, como Aragón (400.000 euros), Cataluña y Extremadura (500.000 euros) y la Comunidad Valenciana (600.000 euros).

, aunque algunas CCAA lo tienen por debajo, como Aragón (400.000 euros), Cataluña y Extremadura (500.000 euros) y la Comunidad Valenciana (600.000 euros). Hay una obligación de presentar la declaración para los sujetos pasivos cuya cuota tributaria resulte a ingresar o, no saliendo a ingresar, si el valor de los bienes y derechos supera los 2.000.000 euros.

para los sujetos pasivos cuya cuota tributaria resulte a ingresar o, no saliendo a ingresar, si el valor de los bienes y derechos supera los 2.000.000 euros. Se establece las siguientes tarifas, salvo que la comunidad regule otra:

El caso de la Comunidad de Madrid es muy particular porque tiene una bonificación del 100% en el impuesto, por lo que ningún contribuyente de este territorio tiene que pagar nada (han de presentar autoliquidación los contribuyentes cuyos bienes tengan un valor que supere 2 millones de euros). La Rioja también destaca porque aplica una bonificación del 75%. La ineficacia y las distorsiones que generaba el Impuesto de Patrimonio llevaron al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a suprimirlo en 2008 a nivel estatal, pero en 2011, en plena crisis económica, el mismo Ejecutivo decidió recuperarlo.

"La gente se mueve si le suben los impuestos"

Por tanto, si Errejón pretende llevar a cabo su plan, tendría que obligar a las regiones donde está prácticamente extinguido el tributo a incrementarlo. El analista Javier Galán, de Asesor Excelente, le ha hecho varias advertencias al líder de Más País. La primera va en esta línea: "No es un impuesto estatal, está cedido a las CCAA y no le pertenece su regulación. Aunque modificara el impuesto a nivel estatal, prima el derecho de las automomías, que tendrán algo que decir. Si lo hace, tendrá que pasarlas por encima centralizando la ley", declara a Libre Mercado.

Que un partido político le quiera quitar competencias fiscales a las autonomías para sangrar al contribuyente no es ninguna novedad. El PSOE también aboga por lo mismo con la "armonización" de los impuestos autonómicos. Este concepto no es más que imponer unos tributos elevados a los ciudadanos de las autonomías donde son bajos. Madrid sería la más perjudicada por la reforma fiscal de Sánchez y, según los cálculos del Gobierno de Ayuso, la "armonización" supondría un sablazo de 5.900 millones para todos los madrileños. Patrimonio, Sucesiones y el AJD serían los principales impuestos afectados.

Lo de tratar a 7.000 contribuyentes, con el calificativo de "7.000 tipos" ya sí que es una particularidad de Errejón. En este tipo de declaraciones queda retratado el desprecio por la riqueza que destila el político. "Hablar de 7.000 tipos no me parece lo más adecuado. Es un poco... despectivo, diría yo", declara un contenido Galán.

Donde sí que se explaya el experto es valorando el cálculo simplista de Errejón, que presupone que un aumento de un impuesto se traduce automáticamente en aumento proporcional de la recaudación. Y es que cuando el candidato de Más País dice que subiendo "el impuesto de patrimonio hasta un 3% a quien tenga más de 6 millones de euros, recaudamos 2.000 millones de euros", hay que ponerlo en duda. Galán, que no sabe "muy bien de dónde le sale la cifra" de los 2.000 millones al candidato de Más País, considera "que Errejón falla en el argumento de creer que la gente no se mueve cuando le suben los impuestos. Debería saber que el contribuyente no se va a quedar parado ante una subida y que va a poner todos sus medios para pagar menos", añade.

La vía más recurrente, a su juicio, sería "el artículo 4.8 del régimen fiscal de la empresa familiar, que dice que todos los bienes que están afectos a una empresa están exentos del impuesto del patrimonio. Ahí, podrían dejar de tributar por Patrimonio, por ejemplo, todas las viviendas de una persona física que cumpla unos determinados requisitos", explica Galán. "Esa es una opción, pero hay más. Lo que está claro es que los contribuyentes se van a esforzar por convertir su patrimonio en patrimonio exento si sube el impuesto, por lo que será difícil que logre su objetivo recaudatorio" con esos 7.000 "tipos".

"2.000 millones de euros es lo mismo que el presupuesto en educación". Otro error. De lo que Íñigo Errejón está hablando aquí es del gasto corriente del Ministerio de Educación, que nada tiene que ver con el total del gasto público del Estado en el área educativa. El líder de Más País debería saber que la educación está transferida a las CCAA y que su presupuesto supera la cifra los 50.000 millones de euros. Por mucho que insista en exprimir a los ricos con el Impuesto de Patrimonio, difícil podría tener recaudar esa cuantía.