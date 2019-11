La Cumbre del Clima costará entre 37 y 178 millones de euros a España

Entre el 2 y el 13 de diciembre se celebrará en Madrid la 25ª Cumbre sobre el Clima. Se desarrollará en siete pabellones de Ifema, ocupando 100.000 metros cuadrados y otros 13.000 adicionales para poder acoger otro tipo de actividades relacionadas con el medio ambiente. Además, la cumbre se dividirá en dos zonas: la Zona Azul, que es el espacio administrado por la ONU y en el que se celebrarán las negociaciones multilaterales de los delegados de los países, y la Zona Verde, reservada para las ONG y otras entidades para que celebren sus actividades.

La COP25, el acrónimo de este evento, se iba a celebrar en Chile, sin embargo, la situación que está atravesando el país hizo inviable su desarrollo. Ante la cancelación, el Gobierno de Pedro Sánchez ofreció Madrid como sede. Las anteriores 24 cumbres costaron entre 37 y 178 millones de euros, según la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, "costará unos 60 millones de euros", aunque es orientativo. La ministra, quiso matizar que no todo el coste correrá a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado, aunque sí buena parte de él. En este mismo sentido, Ribera cree que Madrid ingresará 100 millones de euros por la actividad económica que generará su celebración.

Greta Thunberg

Como si fuera una estrella del rock, Greta Thunberg, la adolescente sueca de 16 años, es la personalidad más esperada en la Cumbre sobre el Clima. Tras viajar a Nueva York en el yate del hijo de Carolina de Mónaco, la activista regresará a Europa surcando los mares para evitar coger un avión, ya que, según ella, tiene un gran impacto climático. De hecho, Teresa Ribera ya le habría ofrecido a la activista un barco español para poder asistir a la COP25 de Madrid.

El prestigioso diario británico The Times ha supuesto una piedra en el zapato de Greta y de quienes la respaldan, ya que ha desvelado lo que se esconde detrás de la pop-star climática. El periódico afirma que grandes lobbies y empresas energéticas verdes están respaldando a Greta para forzar a los gobiernos de todo el mundo a legislar a favor del corporativismo verde. Pero no solo eso, The Times va más allá y asegura que Thunberg obtuvo grandes ingresos en 2018.

La Cumbre sobre el Clima realizada por Google en Sicilia atrajo a personalidades importantes como el príncipe Carlos de Inglaterra, Leonardo di Caprio o Mark Zuckerberg. Sin embargo, durante el evento los 114 vuelos registrados han generado una huella de carbono de 100.000 kilos de CO2 que han ido a parar a la atmósfera.