¿Se puede encontrar valor en la renta fija? "¡Sí, es indubitable!"

Uno de los últimos programas de Tu Dinero Nunca Duerme se dedicó a la renta fija. Se trata de la inversión en deuda pública o corporativa. Un tipo de inversión considerada muy conservadora y en donde el consenso no siempre encuentra buenas oportunidades de inversión. No obstante, hasta esRadio vino Rafael Valera, socio, Consejero Delegado y gestor de inversiones de Buy & Hold, para explicar cómo aplica la filosofía de inversión en valor, conocida como Value Investing, a la renta fija para lograr muy buenas rentabilidades con este tipo de productos.

Valera, un gran experto reivindicó la estrategia en deuda pública porque no sólo cree que se puede encontrar valor en este tipo de inversiones sino que destacó que es "indubitable" que se encuentre rentabilidad. Para muestra, un botón: "En 9 años hemos tenido una rentabilidad del 107%", decía orgulloso.

Según señaló Valera, "es más predecible lar renta fija que la renta variable y esto lo que añade es certidumbre a tus inversiones".

Inevitablemente, el precio del dinero marcado por los bancos centrales fue uno de los aspectos de debate del programa porque, tal y como recordó Rafael Valera, "desde los romanos si alguien presta dinero cobra por prestarlo. Los tipos de interés negativos lo que significa es que el que presta dinero, además paga y eso es la primera vez que pasa en la historia. Hoy día se está pagando por prestar dinero".

¿Cómo aplica la filosofía de valor a la renta fija?

Según explicó Valera, "buscamos empresas que en cuestión de deuda no estén del todo desastrosas, pero que tengan una solvencia aceptable", destacó.

Los criterios que sirven para seleccionar una empresa a la hora de comprar acciones no son los mismos que utiliza Valera para encontrar valor en la renta fija. En este sentido, lo primero que recomienda es no hacer caso a las agencias de Rating, pero sí estar muy atentos al mercado, porque "no siempre tiene razón" y hay compañías que están muy estresadas y les penaliza mucho el endeudamiento, por lo que les obligan a pagar cupones muy altos. "No todo el mundo está acostumbrado a comprar bonos, por eso hay muchas oportunidades".

Vicente Varó, de Finect, añadió más elementos de debate a la mesa, preguntando por la renta fija en escenarios de crisis de liquidez. Valera contestó que "es importante no tener porcentajes elevados de deuda en una sola compañía o en una sola emisión." Y en cuanto a la diversificación, si es mejor tener todo en el mismo fondo o hacer aportaciones periódicas a distintos fondos, consideró que es importante tener confianza en la inversión que decidas. "Si creyera que es mejor tenerlo todo repartido lo tendría repartido pero lo que a mi me da confianza es nuestro fondo" en Buy & Hold, dijo Valera.

