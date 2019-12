El optimista sueco que desmonta a la pesimista sueca: Norberg vs Greta

El día a día informativo está repleto de noticias preocupantes. En España lidiamos desde hace años con un grave pulso separatista en Cataluña y con una prolongada falta de estabilidad institucional, dos factores a los que ahora se suma una creciente desaceleración económica. Más allá de nuestras fronteras encontramos más motivos para el desasosiego: la incertidumbre que genera el Brexit, las dudas en materia de política migratoria, la amenaza del terrorismo, los brotes de violencia callejera que han sufrido distintos países, el miedo a una guerra comercial…

Pero sería un error pensar que las cosas van siempre a peor. De hecho, intelectuales como Johan Norberg abrazan la tesis contraria y defienden que el mundo ha experimentado grandes avances durante la última década. De hecho, el pensador liberal sueco va un paso más allá y afirma que la década que concluye (2010-2019) ha sido la mejor de la historia desde al menos diez puntos de vista.

El autor de libros como Progreso sostiene, en primer lugar, que la última década ha permitido elevar el PIB per cápita mundial un 28%. Puede que este dato no sea un consuelo en España, donde la Gran Recesión empujó a la baja el crecimiento y los salarios, pero nuestra crisis ocurrió en paralelo a una mejora generalizada del nivel económico de los habitantes del planeta.

La mirada optimista de Norberg se apoya, en segundo lugar, en la evolución de los datos de pobreza recogidos por el Banco Mundial. Según dicha serie, la tasa de pobreza a nivel global ha experimentado un fuerte descenso en los diez últimos años, pasando del 18,2% al 8,6%. Esto supone reducir el número de pobres a un ritmo de 158.000 personas al día.

Otro de los factores que destaca el pensador escandinavo es el de la mortalidad infantil. Durante la década de 2010 que ahora llega a su fin, este indicador ha caído cerca de un 30%, según datos recogidos por UNICEF. Como resultado de esta mejora en las condiciones sanitarias, se han evitado alrededor de de 2,1 millones de muertes prematuras cada año.

Los planteamientos de Norberg giran también en torno a la esperanza de vida al nacer, otra variable en la que se han dado grandes mejoras. Según la ONU, la media global ha crecido de 69,5 a 72,6 años, lo que supone ganar ocho horas de vida cada día durante un periodo de diez años. En España estamos diez años por encima del promedio global, de modo que la situación es aún más favorable.

También se han producido mejoras en la tolerancia de la diversidad sexual. Según ILGA, el 74% de la población mundial de 1970 vivía en países que penalizaban la homosexualidad. Sin embargo, el autor sueco señala en el quinto de sus diez puntos argumentales que este porcentaje había caído al 40% en 2010 y se ha reducido al 27% a lo largo de la última década.

El autor del célebre ensayo En defensa del capitalismo global aporta, en sexto lugar, un dato referido a la violencia contra las mujeres. También en este campo se ha producido una mejora de la protección jurídica, puesto que el porcentaje de la población global femenina sujeta a este tipo de cobertura legal ha subido del 53% al 78% entre 2010 y 2019.

En séptimo lugar, el intelectual nórdico señala que la incidencia mortal de la polución ha ido a menos con el paso de los años. Se trata de un dato especialmente relevante ahora que Madrid acoge una cumbre mundial dedicada al medio ambiente. Así, de acuerdo con datos de la plataforma Our World in Data que dirige Max C. Roser en la Universidad de Oxford, durante la última década se ha producido un descenso del 19% en las muertes provocadas por la polución de aire, agua, etc.

El octavo aspecto que destaca Norberg también está vinculado con el medio ambiente. Según los datos oficiales recabados por el autor escandinavo, las muertes ocurridas a nivel mundial por fenómenos climatológicos extremos han caído en un tercio durante los diez últimos años, hasta situarse en 0,35 por cada 100.000 personas. En el último medio siglo, el descenso es aún mayor: un 95% menos.

También de interés para las cuestiones medioambientales es el noveno punto que destaca Norberg: con datos recopilados por Andrew McAfee en su nuevo libro More from less, el consumo de 66 de los 72 recursos naturales más empleados por el ser humano se está reduciendo en los últimos años, lo que implicaría que nuestra capacidad de "hacer más con menos" se acelera.

Un décimo argumento aportado por Norberg está relacionado con la democracia liberal. Tomando datos de Freedom House, el liberal sueco recuerda que el porcentaje de población mundial que vive en un país considerado "no libre" desde el punto de vista político ha caído del 34% al 26% en la década que ahora termina. La reducción es aún mayor si se comparan estos datos con 1980, cuando el 43% de los ciudadanos del mundo estaban gobernados por regímenes autocráticos.