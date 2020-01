PSOE y Podemos abren la puerta a imponer peajes en las autovías

El acuerdo de Gobierno firmado por el PSOE y Podemos tiene puntos de gran relevancia que afectan de forma directa al bolsillo de los ciudadanos. Una de esas medidas es la posibilidad de tarificar las autovías para "garantizar la sostenibilidad y el uso eficiente", tal y como señalan en el escrito. Esto se traduce en dejar abierta la puerta a la aplicación de cánones por circular por estas vías comunes.

Esta iniciativa no es la primera vez que está en el radar político del PSOE. Durante la anterior legislatura, el Gobierno de Sánchez ya trató de crear una subcomisión en el Congreso de los Diputados para analizar la sostenibilidad de esta red de carreteras. En aquella ocasión, el PSOE buscaba un pacto de Estado para no sufrir demasiado desgaste político. Sin embargo, no llegó a materializarse nada más que esa intencionalidad. Meses después, José Luis Ábalos, ministro de Fomento, ya habló abiertamente de un "peaje blando" para las autovías. El rechazo por parte de los transportistas fue tal que el ministro rectificó en sus palabras.

A pesar de la reacción tras las palabras de Ábalos, ahora las dos formaciones izquierdistas han planteado la medida en su acuerdo de Gobierno. La imposición de nuevos peajes es por tanto una de las soluciones que están sobre la mesa para aliviar el déficit de mantenimiento de la red de alta capacidad, que según advirtió el propio secretario de Estado de Infraestructuras, Julián López Milla, en el XI Encuentro del Sector de las Infraestructuras, organizado por ABC en abril, alcanza los 2.000 millones de euros.

Lo cierto es que la patronal de grandes concesionarias y constructoras (Seopan) lleva años pidiendo que se tarifiquen las autovías para ajustarse al modelo europeo. Según señala la organización, el sistema actual es un "lastre para España" porque los camioneros españoles sí pagan tasas por circular por otras carreteras europeas y los conductores extranjeros no pagan nada por desplazarse por las vías españolas.

23 países de Europa tienen peajes en el 100% de sus autovías, mientras que España solo tiene el 18% de sus carreteras tarificadas. El sistema más empleado en Europa para pagar esta nueva tasa consiste en un pago anual para los vehículos pesados a cambio de circular por toda la red de alta capacidad. La Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos planteó a finales de octubre la opción de imponer el pago por uso en todas las autovías (que también apoya Seopan) para garantizar el mantenimiento de estas infraestructuras. En caso de que la medida salga adelante quedará por ver si solo afecta a los vehículos pesados o a todos.