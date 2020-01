Sólo uno de cada diez autónomos prevé contratar trabajadores en 2020

Los autónomos se muestran pesimistas con las perspectivas económicas para este 2020, según se ha dado a conocer en la última encuesta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). El 85,55% de los trabajadores por cuenta propia están de acuerdo con que este año la economía seguirá un ritmo descendente, frente a un 7,37% que piensa que no y un 7,08% que no sabe o no contesta.

Pero, quizá, lo más preocupante son las perspectivas que tienen sobre su propio negocio, porque casi el 50%, concretamente un 49,26% asegura que va peor que en años anteriores. Uno de cada tres (el 37,76%) dice que irá igual que en años anteriores y sólo un 12,68% asegura que mejor. Para la mayoría de los autónomos cuyas actividades han empeorado (el 81,2%) acusan como causa principal la disminución del volumen del negocio. Los siguientes factores que repercuten negativamente en estas empresas, aunque en mucha menor medida, son: los impagos procedentes de los clientes, que han repercutido negativamente para el 4,24% y la falta de acceso al crédito para un 2,42%.

Todavía son peores las cifras que arroja la encuesta sobre las contrataciones y despidos. En 2019, de los autónomos que tenían algún trabajador a su cargo, el 52,86% de los autónomos no realizaron ningún tipo de contrato frente al 46,19% que sí tuvieron la necesidad de contratar para su actividad. Para 2020, el 48% asegura que no tendrá que despedir a ningún empleado, frente al 32,8% que aseguran que sí tendrán que reducir la plantilla. Además, sólo el 11,61%, es decir uno de cada diez, prevé contratar, frente a casi el 80% (79,76%) que no.

Los impuestos

A estas malas perspectivas para el presente año, hay que señalar lo que se conoció gracias al último Estudio Nacional del Autónomo elaborado por Infoautónomos y la Universidad de Granada. Según este informe, el 51,6% de los trabajadores por cuenta propia que se han dado de baja del Régimen de Trabajadores Autónomos (RETA), lo ha hecho porque pagar la cuota mensual a la Seguridad Social les resulta "insostenible". Pero no solo eso, un 27,4% señala a los impuestos como los causantes de su baja. Esto supone que el 79% de las bajas se producen por la alta fiscalidad que sufre el colectivo. Solo el 20% de los casos de las bajas están relacionados con la falta de demanda o con la morosidad.